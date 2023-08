Monza-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: canale e formazioni dell’amichevole del Trofeo Berlusconi Monza e Milan si affrontano stasera nella prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. La partita amichevole è in programma per le ore 21 e sarà trasmesso in diretta TV in chiaro da Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

A cura di Alessio Morra

Milan e Monza si affrontano oggi nella partita amichevole valida per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi: la partita tra la formazione di Pioli e quella di Palladino è in programma oggi, martedì 8 agosto 2023, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Il Trofeo Berlusconi per un quarto di secolo è stato uno dei tradizionali appuntamenti estivi, per un lungo periodo si sfidarono sempre Milan e Juventus. Quel trofeo fu creato in memoria di Luigi Berlusconi, il papà di Silvio che all'epoca era il proprietario del Milan. Da quest'anno il trofeo è intitolato alla memoria di Silvio Berlusconi, venuto a mancare lunedì 12 giugno.

Un'amichevole dall'alto valore emozionale quella che stasera, martedì 8 agosto, si disputerà allo Stadio di Monza, dove i brianzoli ospiteranno il Milan. Pre-campionato positivo per entrambe le squadre con il Monza è reduce dal pari con l'Everton, mentre il Milan ha ben figurato negli Stati Uniti.

Dove vedere Monza-Milan in diretta TV: il canale in chiaro

Il Trofeo Silvio Berlusconi si potrà seguire in diretta in chiaro su Canale 5, con il commento di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Il match prenderà il via alle ore 21 e in caso di parità si tireranno i calci di rigore. Il pre-partita di Monza-Milan inizierà alle ore 20:40.

Monza-Milan dove vederla in streaming gratis

Naturalmente sarà possibile seguire il match tra il Monza e il Milan anche in diretta streaming. Per farlo ci si potrà collegare a Mediaset Infinity, potranno farlo gli abbonati, o sui siti sportmediaset.it o tgcom24.it.

Amichevole Monza-Milan, le probabili formazioni del trofeo Silvio Berlusconi

Tutte le stelle in campo. L'avvio del campionato si avvicina e ci si vuole, naturalmente, far trovare prontissimi. Quindi Carlos Augusto e Pessina saranno a metà campo, così come il nuovo acquisto Gagliardini. Nel Milan tridente titolare con Giroud, Leao e Pulisic.

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari, Petagna. All. Palladino.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli