Alessio Ceniccola è fidanzato con Eleonora Gaspodini, l’ex di Matteo Alessandroni del GF VIP L’ex di Uomini e Donne Alessio Ceniccola ha trovato l’amore diversi mesi fa: sui social sono presenti le foto con Eleonora Gaspodini, la prima donna che mostra su Instagram dopo la storia naufragata con Samantha Curcio. Lei lavora per le fiction Mediaset ed è l’ex di Matteo Alessandroni, l’uomo che entrò a far parte del GF VIP nel 2020.

A cura di Gaia Martino

Alessio Ceniccola, ex corteggiatore che fu scelto da Samantha Curcio la cui storia però ebbe vita breve, ha ritrovato l'amore. Salgono alla ribalta soltanto i questi giorni le foto che ritraggono l'ex volto del dating show con Eleonora Gaspodini, un nome che tre anni fa fu accostato al GF VIP. Lavora dietro le quinte del mondo del cinema e della tv ed è l'ex fidanzata di Matteo Alessandroni, l'uomo che nel 2020 entrò nella casa di Cinecittà spacciandosi per single nonostante fosse impegnato con lei.

La storia d'amore tra Alessio Ceniccola e Eleonora Gaspodini

Starebbero insieme già da diversi mesi: la prima foto social pubblicata da Alessio Ceniccola e Eleonora Gaspodini risale ad aprile. "Sempre in due" ha scritto lei a corredo di un selfie che li mostra in primo piano. "Complici" invece è stato il commento di lui sul profilo Instagram mentre la bacia.

Si tratterebbe della prima relazione ufficiale che Alessio Ceniccola condivide sui social dopo la naufragata love story con Samantha Curcio che finì pochi mesi dopo la decisione di lasciare insieme Uomini e Donne.

Chi è Eleonora Gaspodini

"Art director e set coordinator", così si descrive sul suo profilo Facebook. Eleonora Gaspodini lavora per le fiction Mediaset e vive a Roma. Oggi è fidanzata con Alessandro Ceniccola ma è ricordata dagli amanti del gossip per la sua ex relazione che salì alla ribalta nel 2020 quando l'ex fidanzato, Matteo Alessandroni, entrò a far parte della casa del Grande Fratello Vip dichiarandosi single. Fu lei a raccontare la verità con alcune Instagram story sostenendo che l'uomo, prima di entrare nel reality, era ancora impegnato con lei. Chiusa quella pagina di cronaca rosa, la giovane classe 1989 si dedica al lavoro e all'amore oggi. Da diversi mesi vive una storia d'amore con l'ex di Uomini e Donne.