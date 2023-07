Malore per Marco Mazzoli durante la diretta radio: “Mai provato tanto dolore in vita mia” Marco Mazzoli ha avuto un malore durante la diretta dello Zoo di 105. Il vincitore dell’Isola dei famosi ha raccontato ai followers l’accaduto dopo essersi ripreso: “Mai provato tanto dolore in vita mia”.

A cura di Stefania Rocco

Malore per Marco Mazzoli in diretta radio durante lo Zoo di 105. Il vincitore dell’Isola dei famosi si trovava in diretta quando ha accusato un dolore che lo ha costretto a fermarsi. Dopo avere trasmesso un intervallo musicale, sono stati gli altri conduttori a spiegare il motivo per il quale Mazzoli era stato costretto a fermarsi. Dopo qualche ora, è stato lo stesso Mazzoli a raccontare il motivo del malore su Instagram.

Le ragioni del malore di Marco Mazzoli

“Ragazzi scusatemi ma non sono mai stato così male in vita mia”, ha spiegato Mazzoli via Instagram dopo essere tornato operativo, “Credo di aver avuto un blocco intestinale, non lo so. Ho mollato la diretta e questo significa che sto davvero male. Avevo una fitta in basso allo stomaco e pensavo fosse un calcolo renale”. Quindi ha aggiunto:

Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto molto meglio. Vado a farmi vedere, me l’avete detto tutti, così almeno siete più tranquilli ma se riesco a guidare la macchina sto bene. Un dolore così non l’avevo mai provato in vita mia. Una roba veramente… Mi sono sono spaventato. A parte che non sto quasi mai male. Per mollare la diretta io significa veramente che sto proprio male male. Non è mai successo. Non riuscivo neppure a stare in piedi.

Marco Mazzoli si è sottoposto a un controllo medico: “Adesso sto bene”

Per maggiore tranquillità, Mazzoli ha deciso di sottoporsi a un controllo medico dopo essersi ripreso dal malore. “Adesso sto bene”, ha raccontato successivamente ai followers che gli avevano chiesto notizie a proposito del suo stato di salute. Il giorno dopo, Mazzoli è tornato in onda regolarmente. “Oggi ci sono, è passato tutto”, ha rassicurato quanti lo seguono, “Mi fa ridere che sono stato 64 giorni mangiando e dormendo in condizioni allucinanti, senza igiene né nulla, mai avuto nulla. Torno nel mondo normale, e zac. Sono stato malissimo, è stata una roba brutta, ma ora è tutto a posto”.