“Chiara Ferragni su un volo low cost, basta aerei privati”, ma lo faceva anche prima dello scandalo pandoro

A cura di Stefania Rocco

Hanno provocato una certa curiosità le foto condivise da Chiara Ferragni nelle sue Instagram stories, foto che la vedevano viaggiare a bordo di un aereo Easyjet, nota compagnia low cost. “Dopo lo scandalo pandoro, niente più aereo privato”, chiosano sui social i detrattori dell’influencer, facendo riferimento alla vicenda giudiziaria che l'ha travolta e che ha irrimediabilmente modificato il corso della sua carriera, portandola a perdere credibilità, seguito e contratti.

Chiara Ferragni a bordo di un volo low cost già nel 2023

Ma il fatto che Ferragni scelga adesso una compagnia low cost non sembrerebbe collegato in alcun modo a quanto accaduto negli ultimi mesi, né alla possibilità – remota, a dire il vero – che oggi l’influencer non possa permettersi di viaggiare a bordo di un aereo privato. Già nel 2023, quando lo scandalo pandoro non era ancora scoppiato e Ferragni era all’epica del suo successo, l’infleucner aveva scelto la stessa compagnia per viaggiare. Fotografata in aeroporto poco prima dell’imbarco, aveva postato i videro finiti sui social sul suo profilo TikTok proprio per replicare a chi sosteneva non potesse essere lei la donna del filmato. “Ero io”, aveva specificato all’epoca Chiara, “Non capisco cosa c’è di strano nel fatto che viaggiassi in Easyjet”.

Chiara Ferragni e il volo Easyjet, una “mossa” che l’avvicina al suo pubblico?

Al contrario di quanto ipotizza qualcuno, la scelta di Chiara di condividere una foto scattata a bordo di un volo low cost potrebbe essere “strategica” e inserirsi nel solco del riposizionamento che l’influencer sta tentando da qualche tempo per riguadagnare il terreno perso con la vicenda cominciata con la multa ricevuta dall’Antitrust per pubblicità ingannevole. Utilizzare una comopagnia low cost per spostarsi invece che un mezzo più lussuoso ed esclusivo la “avvicina” al pubblico che la segue: una strada che Ferragni è già stata accusata di avere battuto in passato per provocare empatia.