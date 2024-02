Parla Meghan Markle dopo la nascita del sito “Sussex”, la regina impedì ai due di usare il titolo In seguito alla polemica nata intorno alla decisione di Harry e Meghan di lanciare il sito “Sussex.com”, che sfrutta titolo e stemmi che la famiglia reale aveva impedito ai due di usare dopo la Megxit, la duchessa di Sussex ha deciso di rompere il silenzio. Ma la dichiarazione non spiega nulla a proposito dei motivi della scelta del nome usato per il sito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La decisione di Harry e Meghan Markle di lanciare il sito “Sussex.com”, che dovrebbe permettere ai due di riposizionarsi sul mercato dopo i momenti difficili – anche in termini di gradimento – vissuti nel corso degli ultimi tre anni, ha generato comprensibili polemiche. Il nuovo sito dell’ex coppia reale sfrutta titolo e stemmi che la corona britannica aveva impedito alla coppia di usare per scopi commerciali dopo la Megxit. In contrapposizione rispetto all’ordine ricevuto all’epoca, Harry e Meghan hanno dato vita al nuovissimo “Sussex.com”. Una scelta che è valsa ai due una valanga di polemiche e a proposito della quali è stata la duchessa a rompere il silenzio.

La dichiarazione di Meghan Markle a proposito di “Sussex.com”

Markle, dopo le critiche di chi la accusava di voler sfruttare il nome della famiglia reale per scopi commerciali, ha deciso di rilasciare una dichiarazione. Ha però preferito non entrare nel merito della polemica, dribblando ogni riferimento ai motivi che, insieme a Harry, l’hanno indotta a utilizzare nel nome del sito il titolo che la corona aveva impedito loro di usare per scopi commerciali. “C’è un motivo per cui lavoro con Ryan e il talentuoso team di Article da un decennio. La loro attenzione ai dettagli, la loro creatività e cura, e l'approccio attento al design e all'esperienza dell'utente. Non sono solo designer; sono collaboratori che elevano le tue idee in identità visive. Sono un' azienda molto speciale. Inoltre sono canadesi, quindi sono una fan”, è stata la replica di Markle che si è limitata a ringraziare il team che si è occupato del restyling del sito, evitando di entrare nel merito dei motivi che hanno generato la polemica.

Sussex e non Sussex Royal: perché Harry e Meghan possono utilizzare il titolo per il loro sito

Dal punto di vista legale, Harry e Meghan potrebbero essersi messi al riparo da eventuali iniziative legali da parte della corona britannica con un escamotage. Il sito, diversamente da quello che i due utilizzavano all’epoca in cui erano ancora membri senior della famiglia reale, si chiama solo “Sussex”. “Sussex Royal” è invece il titolo che la coppia utilizzava ufficialmente nel periodo in cui viveva ancora in Inghilterra, titolo dal quale prende il nome il vecchio sito sviluppato insieme al palazzo. Una differenza sottile ma che potrebbe fare la differenza e consentire ai due di utilizzare il nome del titolo senza infrangere alcuna norma.