Giovanni Allevi a Sanremo 2024: “Il mieloma è una battaglia che non si vince, vivo il presente” Giovanni Allevi ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 parla in sala stampa: “Suonerò di nuovo un pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi due anni lontano dalle scene per via delle terapie”. Affetto da mieloma multiplo, ha confessato: “Questa è una battaglia che non si vince”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Giovanni Allevi ha visitato a sorpresa la sala stampa a poche ore dall'inizio della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 che lo vedrà protagonista, tra gli ospiti. "Suonerò di nuovo un pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi due anni lontano dalle scene per via delle terapie. Avrò anche la possibilità di lasciarvi una riflessione su un tema delicatissimo della malattia. Si intitola ‘Tomorrow', un brano che ho scritto durante quei ricoveri in ospedale". Il compositore e musicista affetto da mieloma multiplo, ha spiegato ai giornalisti:

Il mieloma purtroppo è una neoplasia cronica, questa battaglia non si vince mai. Non sono qui per festeggiare nulla. E allora la mia presenza è la gioia immensa di vivere il presente perché se qualcuno pochi mesi fa mi avesse detto che sarei stato qui a parlare non ci avrei creduto, e invece sono felicissimo. E sono qui con tutta l'umiltà nel dare forza e speranza agli altri pazienti, perché loro me la danno, e voglio ricambiare con la stessa forza ed energia.

Ha poi continuato sostenendo di non avere più certezza sul suo futuro: "Quando non c'è più certezza del futuro, bisogna vivere più intensamente il presente. È come se avessi strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli più intensamente possibile".

La malattia di Giovanni Allevi: cos’è il mieloma multiplo

Il tumore di cui è affetto Giovanni Allevi ha origine dal midollo osseo. Dopo quasi due anni dalla scoperta della malattia che lo ha tenuto lontano dalle scene, torna su un palco, quello dell'Ariston, ma il suo male "non è ancora del tutto sconfitto". Il mieloma multiplo è un tipo di tumore che colpisce alcune particolari cellule del midollo osseo, chiamate plasmacellule, cellule del sistema immunitario. Allevi spesso ha svelato dettagli sui sintomi: ha parlato di "dolori lancianti" alle ossa, soprattutto a livello della schiena, del bacino e delle costole. Il tumore rende fragili le ossa: gli affetti sono così soggetti a fratture che, nel caso di Allevi, hanno interessato "diverse parti del corpo e in particolare le vertebre", mettendo a dura prova la sua resistenza al dolore.