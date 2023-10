Paola Barale torna a parlare dell’aborto: “Mi hanno detto che uccido i bambini, mi ha ferito molto” La conduttrice si racconta a Verissimo, dalla sfera professionale, parlando di un futuro lontano dalla Tv, a quella affettiva: “Non sono casta e pura, ho amici molto accoglienti, mi diverto moltissimo”.

A cura di Andrea Parrella

Paola Barale è tornata a raccontarsi a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l'attrice e conduttrice ha raccontato questo momento, sia dal punto di vista professionale che quello privato. Uno dei primi temi affrontati è stato quello dell'aborto, di cui aveva parlato tempo fa ("Non era il momento", aveva detto) e per il quale aveva ricevuto parole durissime e insulti sui social: "Mi è stato detto che io uccido i bambini, ma credo che chi vede il marcio dove non c'è ha il marcio dentro. Amo i bambini alla follia e penso siano il trait d'union che ci permette di vedere la vita con entusiasmo, ma la cosa che più mi ha ferito di questa affermazione è che sia arrivata da una donna". Barale ha quindi attribuito grande responsabilità alle piattaforme social:

Ci ho messo un po' di tempo a metabolizzare, ma ho capito che viviamo in una società in cui tutti sono arrabbiati e ci sono mezzi come i social che spesso vengono utilizzati male. Dovrebbero essere un mezzo di inclusione, ma non ci rendiamo conto che ne siamo un po' vittime tutti.

Paola Barale: "Ho delle frequentazioni ma non amo il gossip su di me"

Inevitabile la domanda di Toffanin sul suo privato e la situazione sentimentale, visto che Paola Barale ha di fatto smesso di dare notizie delle sue vicissitudini amorose dopo la fine della storia con Raz Degan: "Hai dei flirt, delle frequentazioni speciali… O sei casta e pura?", ha chiesto Toffanin. "Ma ti sembro casta e pura? Ho amici molto accoglienti… Mi diverto moltissimo" è stata allora la risposta di Paola, che ha precisato di non amare il gossip su di lei.

Il futuro di Paola Barale lontano dalla Tv

Dal punto di vista lavorativo, Paola Barale ha parlato dei suoi progetti futuri, dopo l'ultima esperienza televisiva che risale a Ballando con le Stelle nel 2022. Nel suo futuro ci sono cose in cantiere di ancora preferisce non parlare, ma a Silvia Toffanin fornisce un unico indizio che lascia intendere molto: non si tratterà di progetti che hanno a che fare con la Tv.