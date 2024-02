Mr. Marra su Muschio Selvaggio dopo il caso Fedez: “Sono stati dieci mesi difficilissimi” Mr. Marra commenta la sentenza su Muschio Selvaggia e getta ombre sul suo futuro: “Indipendentemente da come andrà a finire, io sono stato bene ma sono stati dieci mesi difficilissimi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tira una brutta aria di addio al Muschio Selvaggio. Mr. Marra dal suo Cerbero Podcast commenta la notizia del giorno e, a quanto sembra, pare voglia dire addio al podcast al quale ha lavorato per dieci mesi dopo la sostituzione di Luis Sal: "Stanno facendo le valutazioni del caso, ma indipendentemente da come andrà a finire questa storia, io sono stato bene". Poi ha aggiunto: "Sono stati dieci mesi bellissimi e difficilissimi".

Le parole di Mr. Marra

Nel corso dell'ultima puntata del Cerbero Podcast, intitolata appunto "Addio Muschio Selvaggio", Mr. Marra racconta di non potersi esprimere sulla diatriba tra Luis Sal e Fedez, conoscendo anche fatti privati, ma di parlare e commentare la sentenza solo perché è diventata pubblica. Ha anche sottolineato di essere stato attaccato dagli hater che avevano commentato la decisione del giudice:

Non mi posso esprimere perché so tanto, cose non pubbliche che io non renderò tali, sto solo precisando quello che è già pubblico. Non ho detto niente in questi dieci mesi, sui dissidi tra Luis Sal e Fedez e tra gli errori fatti da tutti e due. È uscita questa notizia bomba: Muschio Selvaggio è di Luis Sal. E ho avuto bombardamento su tutte le pagine: coglione! Ecc. È stata solo ripresa una nota dell'ufficio stampa dove sono riportate cose parziali.

Il futuro di Muschio Selvaggio

Sul futuro di Muschio Selvaggio, Fedez ha già assicurato che continuerà ad andare in onda, ma da quello che ha dichiarato Mr. Marra non è ancora chiaro in che modalità.

Luis Sal sta facendo le valutazioni del caso e, indipendentemente da come andrà a finire questa storia, io sono stato bene. È stata una sfida bellissima e difficilissima, sono stato chiamato dieci mesi fa e ce l'ho messa davvero tutta.

Fedez ha dichiarato di non essere stato esautorato da nulla e che le puntate continueranno ad andare in onda. Come finirà questa storia?