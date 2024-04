video suggerito

Morto il papà di Arianna Mihajlovic: "Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore" Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, ha dovuto dire addio a suo padre, scomparso da qualche giorno. Un'altra perdita importante per la ex showgirl che, infatti, scrive su Instagram: "Con te va via un altro pezzo del mio cuore".

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento il papà di Arianna Rapaccioni. La moglie di Sinisa Mihajlovic ha dovuto affrontare un'altra perdita importante, come ha scritto lei stessa in un post pubblicato su Instagram, in cui ha condiviso alcuni scatti insieme a suo padre.

Le parole di Arianna Rapaccioni per la scomparsa del padre

"Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore. Riposa in pace papà" scrive su Instagram, ricevendo in risposta tantissimi commenti di vicinanza da parte anche di volti noti dello spettacolo che vogliono starle accanto in questo momento così delicato e triste. Uno scatto più recente, quello che la vede abbracciata al suo papà, entrambi con gli occhiali da sole, il secondo è invece risale proprio al giorno del matrimonio con il suo Sinisa, scomparso a dicembre 2022. A distanza di poco più di un anno, quindi, l'ex showgirl deve fare i conti con un'altra perdita, importante e dolorosa, dopo quella dell'amore di una vita, dell'uomo con il quale aveva condiviso le gioie più grandi, ma anche le sfide più difficili, senza mai perdere la speranza di poter affrontare ogni criticità insieme. In uno scatto, pubblicato successivamente alla triste notizia della dipartita di suo padre, Arianna Mihajlovic ripropone la foto delle sue nozze scrivendo: "I miei angeli".

La notizia della gravidanza di sua figlia Virginia

Arianna Rapaccioni, però, sta per godere nuovamente della gioia di diventare nonna. Sua figlia Virginia, infatti, ha annunciato ospite del programma del pomeriggio di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, che diventerà nuovamente mamma. Durante la diretta di Verissimo ha anche rivelato il sesso del nascituro, che sarà un maschietto, dopo la primogenita Violante, nata nell'ottobre 2021. Non mancano, infatti, gli scatti pubblicati dalla nonna, in cui la piccola appare in solitaria, beccate con le smorfie più disparate, o anche in compagnia della nonna, che dal suo arrivo sembra avere occhi solo per lei, oltre che per i suo amatissimi figli.