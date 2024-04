video suggerito

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni insieme per la prima volta nel prossimo film di Natale Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni saranno insieme in "Io e te dobbiamo parlare" il nuovo film di Natale che li vede per la prima volta l'uno accanto all'altro. Le riprese inizieranno a giugno e i due si dicono entusiasti di questa nuova avventura cinematografica.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni insieme sul grande schermo, l'unione di due comicità genuine e irresistibili che darà vita al prossimo film di Natale che vedremo al cinema. L'annuncio è di qualche ora fa, già si conosce il titolo del progetto, ovvero "Io e te dobbiamo parlare", e già sembra siano state gettate le basi per una commedia tutta da ridere. Il film sarà prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema, sarà poi distribuito da 01 Distribution. Le riprese inizieranno a giugno.

L'entusiamo di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni

Una combinazione che lascia ben sperare quella di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, due attori nonché registi amatissimi, che con i loro film hanno riempito anni addietro le casse dei botteghini italiani e che, ora, avviano questo sodalizio cinematografico, i cui frutti si spera possano essere quanto più dolci possibile. "Leonardo, io e te dobbiamo parlare. È la frase che racchiude il nome del mio futuro complice… e il titolo del mio nuovo film! Che altro posso aggiungere? Con Pieraccioni tutto può succedere!" queste le parole di Siani a cui seguono a ruota quelle di Pieraccioni:

Quando ho incontrato Alessandro e semplicemente mi ha chiesto: "Ci vogliamo divertire insieme?" ho sentito subito una scintilla gioiosa che avrebbe acceso un bel progetto. Quando poi abbiamo iniziato a commentare con entusiasmo la storia che mi ha raccontato, ho capito che ci stavamo già divertendo e che il viaggio era già iniziato.

Il commento della produzione del film

Se da un lato, ci sono i protagonisti del film a dire la loro, non manca anche l'entusiasmo della produzione. All'Ansa, infatti, Paolo Del Brocco amministratore delegato di Rai Cinema, dichiara: "È un desiderio che si avvera: da tempo stiamo lavorando per questa accoppiata e finalmente siamo riusciti a mettere insieme questi due talenti comici di primo livello, due cavalli di razza della commedia italiana. Sono convinto che sarà un mix esplosivo, un regalo per il pubblico di Natale". Anche Federica Lucisano, amministratore delegato di Italian International Film:

Per noi che produciamo soprattutto commedie, realizzare un film con due star del calibro di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni è al tempo stesso un sogno e una sfida. Siamo felicissimi di lavorare al terzo film per la regia di Siani. Sarà il nostro regalo di Natale per il pubblico che già nella scorsa stagione ci ha premiato tornando al cinema e scegliendo la commedia italiana.