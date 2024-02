Milly Carlucci conduttrice del Festival di Sanremo 2025, Paolo Belli: “Sarebbe perfetta” Il musicista racconta a La Stampa tutti i motivi per cui la Rai dovrebbe puntare su Milly Carlucci per il prossimo Sanremo: “Conosce l’azienda, è la persona giusta al momento giusto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paolo Belli lavora da diciotto anni a Ballando con le stelle accanto a Milly Carlucci e si è imposto, oltre al fatto di essere un grande compositore e direttore per la sua orchestra, come un intrattenitore a tutto tondo. Nel corso di una intervista a La Stampa risulta naturale quindi che lui spenda affetto e credito nei confronti della donna che lo ha lanciato: "Milly Carlucci è la donna giusta al momento giusto per il Festival di Sanremo". Nella girandola dei toto conduttori, il suo nome è uno dei più forti.

Le parole di Paolo Belli

Paolo Belli ha cominciato a lavorare a Ballando con le stelle sin da subito, era il 2005. All'inizio, la proposta fu di soli quattro episodi, il resto è storia: 18 edizioni. Ecco il suo racconto:

Quando mi proposero“Ballando” chiesero anche se avrei fatto un programma solo mio. “Ballando” poi doveva durare solo 4 puntate ma avrei potuto lavorare con tutto il mio gruppo. Ho 28 persone che ruotano attorno a me e quando c’era solo pane e cipolla sono sempre stati al mio fianco. Dal ’92 al ’98 ho fatto molta, molta fatica e perciò ho deciso che lavorare con Milly sarebbe stata la scelta giusta abbandonando il programma da “solista”. Certo, la mia carriera è cambiata, ma se tornassi indietro lo rifarei.

"Milly Carlucci può fare Sanremo 2025"

Paolo Belli lancia Milly Carlucci come prossima conduttrice del Festival di Sanremo: "È la persona giusta nel posto giusto perché conosce il linguaggio Rai 1 e le dico che come prossima conduttrice del Festival di Sanremo sarebbe perfetta. Sul lavoro sono molto simile a lei, prima di prendere una decisione ascolta tutti e poi va dritta. Nell’università della tv sono con uno dei migliori docenti che ci siano". Tra Milly Carlucci e il Festival di Sanremo c'è un anno di tempo e una serie di nomi che se la giocano: tra tutti, quello di Antonella Clerici, incoronata anche da Fiorello.