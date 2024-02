Maurizio Costanzo moriva un anno fa: ha inventato il talk show, scoperto talenti e cambiato la tv Un anno fa ci lasciava Maurizio Costanzo: l’uomo che ha inventato il talk show e ha scoperto tantissimi talenti senza i quali, quella che vediamo oggi, noi non potremmo chiamare televisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il 24 febbraio 2023, la televisione italiana perdeva uno dei suoi pilastri: oggi, infatti, intercorre il primo anniversario della scomparsa di Maurizio Costanzo. Giornalista, scrittore, autore televisivo. Provare a incasellare in un ruolo il suo nome, è riduttivo. Basta probabilmente dire che Maurizio Costanzo è stato uno dei più influenti personaggi della televisione italiana e la serata a lui dedicata, in onda solo pochi giorni fa su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi e Fabio Fazio, lo ha dimostrato.

La grande carriera di Maurizio Costanzo

Il lavoro di Maurizio Costanzo ha contribuito a cambiare la “dieta informativa-televisiva” degli italiani. Nasce il 28 agosto 1939 e ha iniziato la sua carriera come cronista di Paese Sera. Negli anni Sessanta è già in Rai, pochi anni più tardi scrive “Se telefonando”, canzone che Mina renderà un classico. Tra i tanti talenti scoperti da Maurizio Costanzo, quello di Paolo Villaggio è il primo. Fino ai primi anni Settanta è considerato uno dei più promettenti autori televisivi. Nel 1976 esordisce alla conduzione di Bontà loro, considerato il padre di tutti i talk show. A partire dal 1982, con il passaggio a Canale 5, porterà l’esperienza di Bontà loro e farà partire il Maurizio Costanzo Show, ad oggi il più importante talk show della storia della televisione.

I talenti scoperti da Maurizio Costanzo

Più di 4000 puntate, una quantità incredibile di ospiti e tantissimi talenti scoperti dalla metà degli Ottanta a tutto i venti-venti. Li citiamo in ordine sparso: Vittorio Sgarbi, Claudio Bisio, Giampiero Mughini, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Valerio Mastandrea, Platinette, Ricky Memphis, Vladimir Luxuria, Dario Vergassola, Demo Morselli, David Riondino, Daniele Luttazzi, Enrico Brignano. Memorabili anche le puntate "uno contro tutti", come quella con Carmelo Bene che ha fatto storia.

L'attentato della mafia

Grande amico di Giovanni Falcone, Maurizio Costanzo fu coinvolto in prima persona nella lotta contro la mafia. Nel maggio del 1993 subì un attentato di stampo mafioso. In via Fauro, nei pressi del Teatro Parioli di Roma, fu fatta esplodere un auto imbottita di tritolo. Per fortuna, non ci furono vittime.

La vita privata: Maria De Filippi è la sua erede

Maurizio Costanzo ha sposato in prime nozze la fotoreporter Lori Sammartino, divorziato si sposerà in seconde nozze con la giornalista Flaminia Morandi da cui nascono due figli: Camilla, oggi sceneggiatrice (qui l'abbraccio con Maria De Filippi) e Saverio, il regista. Divorzia nuovamente nel 1984 e ha una relazione con l'attrice e regista Simona Izzo. Nel 1989 sposa Marta Flavi. Si lasciano un anno dopo. Nel 1994, divorziano. Maria De Filippi sarà l'ultima donna della sua vita, sposata in ‘quarte nozze' il 28 agosto 1994. Adottano nel 2002 un bambino di dieci anni, Gabriele. Posto che non c'è nessuno come lui, Maria De Filippi, ad oggi, è la sua erede in assoluto dal punto di vista televisivo. Nessuna, d'altronde, è come lei. Questo è più di un punto in comune.