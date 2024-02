Maria De Filippi: “Non ho più parlato di Maurizio Costanzo per non banalizzare l’amore e il dolore” Maria De Filippi con la voce tremante, il fiato corto e le spalle strette ha aperto lo speciale Dedicato a Maurizio Costanzo ieri sera alle 23.,00 su Canale 5: “Quest’anno non ho voluto rilasciare interviste perché ho avuto paura di banalizzare sia l’amore che il dolore. Parlo di lui al presente perché penso che lui sia ancora presente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Maria De Filippi con la voce tremante, il fiato corto e le spalle strette ha aperto lo speciale Dedicato a Maurizio Costanzo ieri sera alle 23.,00 su Canale 5. Davanti al sipario chiuso del teatro Parioli in Roma, nella postazione che è sempre appartenuta al grande giornalista, uomo di spettacolo, nonché suo marito.

Maria De Filippi: "Non ho voluto banalizzare l'amore e il dolore"

Maria De Filippi ha condiviso poche parole per spiegare quali sentimenti l'hanno attraversata in questo anno che è già passato dalla sua morte. Per cercare di far capire che dietro il suo silenzio si è celata la volontà di non disperdere con le parole l'intensità di un rapporto così difficile da verbalizzare.

Buonasera a tutti, grazie di essere qua, davvero, Stasera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro e so che è contento. In questo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, tanti giornalisti hanno richiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Non ho mai voluto farlo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso un pochettino, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore. Le mie parole, non quelle di tutti, perché so di non essere tanto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, ma con le mie non ancora. Stasera ho invitato quelli che sono i suoi amici e quelli che ritengono non abbiano avuto solo un rapporto personale, bensì professionale, di contributo al successo del Maurizio Costanzo show. So e spero e sono certa che è contento. Quando parlo di lui al presente, mia mamma faceva l’insegnante di italiano non è che non conosca i tempi e le coniugazioni, ma parlo al presente perché penso che lui sia presente e quindi uso il presente. Sono sempre stata convinta e lo sono tuttora che televisivamente avrei ancora tanta strada da fare e questa sera è un talk, un genere che non mi appartiene molto. Ho deciso di chiamare qualcuno che io e lui stimiamo e che è più capace di me, è Fabio Fazio.

Chi c'era in platea al teatro Parioli in Roma

In sala, inquadrati spesso anche i figli Saverio e Camilla Costanzo, la dirigenza Mediaset, Pier Silvio Berlusconi in collegamento da Milano e tanti amici che nel corso di una vita durata 84 anni, e trascorsa totalmente in tv, hanno partecipato al programma, appuntamento fisso della seconda serata della rete ammiraglia del Biscione. Sipario!, ha esclamato sommessamente Maria De Filippi, dando il via alla serata dedicata a Maurizio Costanzo in un atmosfera conviviale, quasi domestica, come lui avrebbe voluto.