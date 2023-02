Chi sono Camilla e Saverio, i figli di Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi Maurizio Costanzo sposò civilmente nel 1973 la giornalista e scrittrice Flaminia Morandi, sua seconda moglie. Dalla loro unione nacquero Camilla e Saverio, i primi due figli del giornalista, entrambi attivi nel mondo del cinema e della tv.

A cura di Ilaria Costabile

Maurizio Costanzo è diventato padre di due figli all'inizio degli Anni Settanta, ovvero Camilla e Saverio, avuti dal matrimonio con la seconda moglie Flaminia Morandi. I due hanno attualmente 50 e 47 anni, ed entrambi lavorano nel mondo dello spettacolo lui come regista, lei come sceneggiatrice. Il giornalista, nel 2001, ha poi adottato un terzo figlio, Gabriele, con Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e i figli Saverio e Camilla

Chi è Camilla, la primogenita di Maurizio Costanzo

Camilla Costanzo è la primogenita di Maurizio Costanzo, nata dal matrimonio con la sua seconda moglie, Flaminia Morandi. Classe 1973 ha cinquant'anni ed è una scrittrice e una sceneggiatrice, attiva principalmente in Rai. Inizialmente aveva provato ad assecondare la sua passione per la recitazione, cimentandosi nella carriera d'attrice, per poi cambiare totalmente strada. Tra le sue pubblicazioni, nel 2009 ha scritto insieme a Giusy Vitale il libro: "Ero cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia", nel 2015 ha pubblicato il romanzo "Una bellissima notte senza luna". È sposata ed è mamma di due figli, ma del suo privato si conosce davvero poco, dal momento che non è mai stata un amante dei riflettori.

Chi è Saverio Costanzo, regista e figlio di Maurizio Costanzo

Secondo figlio del giornalista, avuto sempre da Flaminia Morandi, è nato nel 1975. Negli anni è diventato uno stimato regista e sceneggiatore, firmando alcuni dei titoli più noti del nostro cinema e anche della televisione. Prima di cimentarsi nel mondo della settima arte, consegue una laurea in Sociologia della Comunicazione e da ragazzo ha iniziato la sua carriera come conduttore radiofonico. Per specializzarsi in regia negli Anni Novanta decide di trasferirsi a New York. Tra le sue opere più note, la trasposizione televisiva de "L'Amica geniale" di cui, pur avendo lasciato la regia figura ancora come sceneggiatore; la serie In Treatment e al cinema lo ricordiamo, tra gli altri, per "La solitudine dei numeri primi", trasposizione cinematografica dell'omonimo film di Paolo Giordano. Nel 2014 firma anche "Hungry Hearts", presentato in concorso al Festival di Venezia, dove ha vinto due Coppe Volpi per le interpretazioni di Adam Driver e Alba Rohrwacher. Saverio, come la sorella Camilla, ha due figli, avuti dalla prima compagna Sabrina Nobile, da diverso tempo al suo fianco c'è l'attrice Alba Rohrwacher.

Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher

Il matrimonio con la seconda moglie Flaminia Morandi

Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi conduttori del programma radiofonico "Buon Pomeriggio"

Era il 1971 quando Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi iniziarono a lavorare l'uno accanto all'altra nella trasmissione radiofonica "Buon pomeriggio", tra loro nacque un'affinità personale, ma soprattutto lavorativa, che si tramutò in una vera e propria storia d'amore e nel 1973 lei lasciò l'allora marito, il giornalista Rai Alberto Menechini, per stare con lui. Nel 1973 si sposarono in Comune e dal loro matrimonio, nacquero i due figli del giornalista, su di lei Costanzo ha dichiarato: