Paolo Bonolis e l'intuizione di Maurizio Costanzo su Ciao Darwin: "Una bella str***ata, facciamola" Nel corso della serata dedicata a Maurizio Costanzo a un anno dalla sua morte, Paolo Bonolis racconta l'aneddoto relativo alla genesi del suo programma più famoso, che avrebbe rischiato di non nascere senza l'approvazione di Costanzo.

La serata dedicata a Maurizio Costanzo si è rivelata uno speciali ricco di aneddoti sulla carriera di un personaggio che non ha solo fatto tanta televisione, ma ne ha decisa e determinata molta altra. Padre putativo dal punto di vista artistico di molti tra i principali e più autorevoli volti del piccolo schermo in questo momento, mise la sua impronta anche su Ciao Darwin, aneddoto che Paolo Bonolis ha raccontato proprio nel corso di Dedicato a Maurizio, lo speciale del Maurizio Costanzo Show andato in onda su Canale 5 a un anno dalla morte del presentatore.

Come nacque Ciao Darwin, le parole di Costanzo

Bonolis ha spiegato, infatti, che a pesare molto sulla genesi di quello che è senza dubbio il suo programma più longevo e di maggior successo fu proprio Maurizio Costanzo, che era direttore di Canale 5 negli anni in cui il format, oggi ancora in onda con quella che pare destinata ad essere l'ultima edizione, prendeva vita. Bonolis ha infatti spiegato che il progetto, inizialmente, pareva non interessare alle alte sfere aziendali, ma a risolvere ogni tipo di dubbio ci pensò proprio l'intervento di Costanzo: "Quando portammo tanto tempo fa Ciao Darwin alla direzione Mediaset, ci guardarono come fossimo psicopatici. Invece Maurizio disse esattamente questo: ‘Mi pare una bella stronzata, facciamola'".

Bonolis all'uno contro tutti di Maurizio Costanzo

Ciao Darwin andava in onda per la prima volta nel 1998 e Costanzo aveva diretto Canale 5 dal 1997 al 1999. Fu lo stesso Costanzo, negli anni successivi, a dare spazio a Paolo Bonolis in una puntata speciale del suo Maurizio Costanzo Show dedicata allo spin off "Uno contro tutti". Bonolis si confrontò con il pubblico e, in particolare, con chi muoveva critiche nei suoi confronti anche in relazione allo stesso Ciao Darwin. Memorabile il confronto che Bonolis ebbe con un Alessandro Cecchi Paone particolarmente adirato, momento che Bonolis ha ricordato proprio nel corso della puntata speciale dedicata all'anniversario della morte di Maurizio Costanzo.