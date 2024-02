Dedicato a Maurizio Costanzo su Canale5: gli ospiti dello speciale con Maria De Filippi e Fabio Fazio Martedì 20 febbraio 2024 in seconda serata su Canale5 è in programma “Dedicato a Maurizio Costanzo”: Maria De Filippi e Fabio Fazio condurranno una puntata speciale del Costanzo Show con tantissimi ospiti tra cui Fiorello, Mentana e Bonolis. Con filmati e testimonianze ricorderanno il conduttore e giornalista morto lo scorso anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la partita di Champions Inter-Atletico Madrid, martedì 20 febbraio 2024, in seconda serata su Canale 5, andrà in onda una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, dedicata al conduttore e giornalista morto il 24 febbraio 2023 all'età di 84 anni. La puntata sarà condotta da Maria De Filippi e Fabio Fazio: sul palco del Teatro Parioli a Roma ci saranno con loro tantissimi ospiti, tra amici e colleghi per ricordarlo e omaggiarlo, tra cui Enrico Mentana, Paolo Bonolis e Rosario Fiorello. Ecco tutti i nomi.

Chi sono gli ospiti del Maurizio Costanza Show stasera su Canale 5

La serata evento del Maurizio Costanzo Show condotta da Maria de Filippi e Fabio Fazio in programma per martedì 20 febbraio 2024 in seconda serata su Canale 5 vedrà protagonisti tanti nomi celebri dello spettacolo e del cinema italiano. Gli ospiti annunciati per la puntata sono Enrico Mentana, Michele Santoro, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Mara Venier, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Vittorio Sgarbi, Luciana Littizzetto, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Christian De Sica, Platinette, Massimo Lopez, Ricky Memphis, Dario Vergassola, Rita Dalla Chiesa, Pino Strabioli, e Vladimir Luxuria. Canterà sul palco del Teatro Parioli di Roma anche Giorgia: si esibirà sulle note di ‘Se telefonando‘, brano scritto per Mina da Maurizio Costanzo, Ghigo De Chiara con la musica di Ennio Morricone.

Le anticipazioni della puntata speciale dedicata a Maurizio Costanzo

La puntata speciale del Maurizio Costanzo Show celebrerà il maestro del giornalismo e l'inventore del talk show in Italia. Insieme agli amici e ai colleghi sopra citati, Maria De Filippi e Fabio Fazio, con filmati e testimonianze sul palco, ricorderanno Maurizio Costanzo e la sua carriera di successo. L'appuntamento è su Canale 5, dalle 00.03, dopo la partita di Champions Inter-Atletico Madrid.

Leggi anche Gli ospiti di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio: domenica 15 ottobre in tv