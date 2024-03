Ascolti tv domenica 3 marzo: chi ha vinto tra Makari, Lo Show dei Record e Che tempo che fa Gli ascolti tv di domenica 3 marzo 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 che ha trasmesso Makari, Canale 5 con Lo show dei Record e Che tempo che fa sul NOVE con Chiara Ferragni tra gli ospiti. Tutti i dati auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 3 marzo 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di informazione e show di intrattenimento. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della terza stagione di Makari, la fiction con Claudio Gioè. Su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata de Lo Show dei Record con Gerry Scotti alla conduzione, sul NOVE, invece, è andata in scena, in diretta, l'attesa intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni nel salotto di Che tempo che fa. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Rai 1 con Makari e Canale 5 con Lo show dei record

Makari, la fiction in onda su Rai 1 con la terza stagione che vede Claudio Gioè protagonista, ieri, domenica 3 marzo 2024, è stata seguita da 4.111.000 telespettatori, per uno share del 23,21%. Gerry Scotti con il suo Show dei record in onda su Canale 5 ha intrattenuto, invece, 1.973.000 telespettatori, share 12,99%. Vince la serata in termini di ascolti tv la fiction Makari 3.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste: CTCF il secondo programma più visto

Che tempo che fa in onda sul NOVE con l'intervista a Chiara Ferragni si aggiudica il titolo di secondo programma più visto di domenica 3 marzo. Fabio Fazio ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.979.000 telespettatori con uno share del 14,03%.

Il Campionato Indoor Glasgow 2024 di Atletica leggera andato in onda su Rai 2 ha intrattenuto 920.000 spettatori con il 4,55% di share. Indovina chi viene a cena su Rai 3 ieri sera è stato seguito da 861.000 spettatori con il 3.98% di share. The Legend of Tarzan su Italia Uno ha intrattenuto invece 868.000 telespettatori, share 4,72%. Zona Bianca su Rete 4 ha segnato 536.000 telespettatori, share 3,70%. A testa alta su Tv8 ieri ha intrattenuto 253.000 telespettatori, share 1,31%. Il Socio in onda su La7 ha segnato 356.000 telespettatori, share 2,16%.