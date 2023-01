Matthias De Donà sbotta contro la sorella Giaele: “Ritardata, per emergere tiri fuori cavolate” Matthias De Donà è una furia contro la sorella Giaele che ha raccontato che il marito aiuta economicamente la sua famiglia: “Mia sorella ha detto davanti tutta Italia che il marito mantiene economicamente la famiglia, non è assolutamente così. Amiamo Brad ma non per i suoi soldi”.

Matthias De Donà, il fratello dell'attuale concorrente del GF Vip Giaele, nelle ultime ore ha registrato un video, pubblicato su Instagram e poi rimosso, nel quale smentisce le dichiarazioni della sorella riguardo i presunti aiuti che il cognato darebbe alla famiglia De Donà. Nella puntata del 26 dicembre era entrato nella Casa per leggerle la lettera della mamma, poi: "Mi manchi tantissimo". Ora però è infuriato: la Vip raccontò che il marito Bradford Beck dà una mano alla sua famiglia economicamente: "Ritardata, non so cosa dice. I suoi soldi non ci interessano".

L'attacco di Matthias De Donà

Con alcune stories pubblicate su Instagram e poi rimosse Matthias De Donà ha smentito le dichiarazioni della sorella Giaele fatte nella casa. Stando alle parole del giovane, concorrente di Summer Job su Netflix, Bradford Beck non avrebbe mai aiutato economicamente la famiglia De Donà. "Ci tenevo a chiarire una cosa che ho trovato disgustosa e fuori luogo e impertinente. Mia sorella ha detto davanti tutta Italia che il marito mantiene economicamente la famiglia, non è assolutamente così. Io ho un padre, mi mantiene, uso la sua carta. Mia madre ha i suoi soldi in banca, mia sorella sì ha il marito. Suo marito Brad fa parte della nostra famiglia, noi lo amiamo ma non per i suoi soldi". Matthias ha raccontato che il marito della sorella è sempre stato molto presente, ma "Non ci ha mai dato un euro ed è giusto così".

Lui provvede a darci un po' di spensieratezza, ci fa sentire amati, ci fa sentire bene. Porta mia mamma in vacanza, trascorre il Natale con lei. Queste sono le cose che valgono. Questo è l'amore che lui dimostra ogni giorno a noi. Una persona più buona e genuina di lui non esiste. I suoi soldi non mi interessano, mia sorella più ritardata di tutti in questo momento non so cosa stia dicendo, lei non è così.

Ha concluso attaccando Giaele De Donà, paragonandola ad Antonella Fiordelisi e dandole un consiglio: "Non so se adesso è come Antonella che vuole emergere e per questo tira fuori tante cavolate. Mio consiglio, Giaele sii un po' più vera e sii te stessa, questo spettacolo non piace a nessuno, è orribile".