Giaele De Donà incontra il fratello Matthias al GFVip, lui: “Anche io ci avrei provato con Antonino”

Il Grande Fratello VIP ieri sera, in diretta, ha fatto una sorpresa a Giaele De Donà. Per la Vip si è presentato in Casa il fratello Matthias: "Ti amiamo e ti seguiamo da casa" sono state le parole del giovane che ha letto una lettera d'amore scritta dalla mamma. Poi: "Ci avrei provato anche io con Antonino ma il tuo punto di riferimento è Brad".

Il fratello di Giaele De Donà è entrato in casa per far visita alla sorella. Matthias, che ha partecipato al reality di Netflix Summer Job, ha fatto molti complimenti alla Vip, poi le ha confessato che se si fosse trovato al suo posto, anche lui ci avrebbe provato con Antonino Spinalbese. Nonostante ciò, le ha ricordato dell'amore che la lega al marito Bradford Beck:

Giaele De Donà aveva solo 3 anni quando la madre si ammalò: "Diventai la donna di casa, mi presi l'impegno di crescere mio fratello", le parole della concorrente in diretta. Al momento dell'incontro con il fratello Matthias, ha ascoltato le parole scritte dalla mamma contenuta in una lettera:

La tua mamma ti guarda tutti i giorni, mi piacerebbe venirti a trovare anche se non è semplice. Ti voglio bene, ti vorrò sempre un mondo di bene. Vorrei che tu riuscissi a togliere quel velo di tristezza e malinconia che porti con te da quando avevi 3 anni. Ti ricordi quando mi svegliai dal coma, io non ti riconobbi per molto tempo. So di non essere stata la mamma migliore del mondo, il più grande errore è quello di averti fatto pensare che non ti fossi vicina. Anche se non ti ho mai abbandonata. Ti stimo e ti amo più della mia vita. Sei speciale e sensibile, hai avuto un'infanzia difficile. Sono stata 8 mesi a letto con Matthias perché non avrei potuto lasciarti sola. Ho fatto tutto questo solo per voi. Non dimenticherò mai quando una mattina ti svegliasti per andare all'asilo, ti avvicinasti a me, prendesti il mio braccio paralizzato e dicesti "Svegliati braccio dormiglione, mamma deve prendermi in braccio". Quella frase ha cambiato la mia visione di te, eri già diventata grande. Al tuo matrimonio mi sono sentita normale, tutto questo grazie a te e Brad che tutti noi amiamo e stimiamo. Ricordati che sei la signora Back, devi avere rispetto delle persone che ami.