Maria Sofia Federico: “Sono cinque giorni che non mi lavo”, ma il motivo non è ambientale La onlyfanser ha sorpreso tutti con la sua dichiarazione sull’igiene intima: “Non mi lavo da cinque giorni ma non è per una questione energetica”. La motivazione è emotiva.

Maria Sofia Federico è tornata a parlare ai microfoni de La Zanzara. Nella trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, la onlyfanser ha parlato delle ultime vicende che l'hanno riguardata tra le manifestazioni a supporto delle popolazioni palestinesi fino alle cose decisamente più futili, che pure le hanno fatto guadagnare paginate sui giornali. "Sono cinque giorni che non mi lavo", ha dichiarato ma la motivazione non riguarda il suo ambientalismo.

Le parole di Maria Sofia Federico

La tiktoker e onlyfanser classe 2005 ha confessato di non lavarsi da giorni e di essere in una fase depressiva acuta. Lo aveva già ammesso in un altro podcast, Jojo house, spiegando di non riuscire a lavarsi per una questione legata alla sua emotività. Ecco le sue parole:

Sono cinque giorni che mi lavo ma non è per una questione energetica, credo sia soprattutto emotiva. Molte persone, per criticarmi, hanno utilizzato il pretesto del fatto che io cerchi attenzione e cerco le interviste. Dicono che starei mentendo, ma io in realtà non amo l'acqua. Da sempre non riesco a lavarmi con regolarità. Non è una cosa positiva, ma è così.

"Ho donato diecimila euro al movimento vegano"

"Ho dato diecimila euro al movimento vegano". Maria Sofia Federico ha confessato che con i soldi guadagnati con OnlyFans ha sostenuto i movimenti vegani ma David Parenzo le fa notare: "Con tutto quello che ha guadagnato, diecimila euro forse sono anche pochi". In studio c'è anche una presenza mitologica all'interno dello studio del Sole 24 ore che è Anna da Roma, che ha criticato pesantemente l'atteggiamento di Maria Sofia Federico, innescando una piccola rissa. Sulle idee politiche, interviene ancora Cruciani: "La cosa incredibile è che tu non ti limiti a fare la sex worker, ma parli addirittura di geopolitica. Ma è sconvolgente". A David Parenzo, la chiosa: "È una parte che andrebbe valorizzata di più nonostante io non condivida nulla delle sue analisi, ma da padre quarantasettenne di due maschi e due femmine, dico che preferisco le sue stronzate su Hamas che il resto delle sue attività". Insomma, Maria Sofia Federico continua a far parlare di sé dopo un'estate rovente nella quale la sua battaglia esistenziale ha finito per smuovere l'attenzione e l'opinione pubblica.