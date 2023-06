Maria De Filippi in vacanza dopo Temptation Island, la prima estate ad Ansedonia senza Costanzo Terminati i lavori con il programma, la conduttrice ha lasciato la Sardegna e potrebbe già aver raggiunto Ansedonia, la località della Maremma dove ogni anno trascorre le vacanze estive. È la villa che Maurizio Costanzo ha tanto adorato, che gli permetteva di non staccare mai del tutto dal suo lavoro.

A cura di Giulia Turco

Maria De Filippi e la sua squadra hanno finalmente terminato i lavori di Temptation Island. Dopo quattro mesi di cast e 21 giorni di riprese, lo staff di Fascino ha lasciato la Sardegna e ora si guarda ai frutti del lavoro. I dati Auditel parlano chiaro e quei 3.558.000 spettatori pari al 26.14% di share riconfermano Temptation Island come uno dei programmi vincenti della programmazione estiva di Mediaset.

Il meritato riposo dopo i risultati vincenti di Temptation Island

È un ritorno vincente e attesissimo, quello del format targato Banijay, che sicuramente renderà appagata la rete. Non ci sono dubbi d’altronde sul buon operato della squadra di Maria De Filippi e dell’indice di gradimento da parte dell’ad Berlusconi che, non a caso, si dice stia pensando ad una posizione di maggiore rilievo per la conduttrice all’interno della stessa Mediaset. Ad ogni modo ora è tempo di vacanza, soprattutto per lei che è reduce da mesi molto complessi da un punto di vista lavorativo e di stravolgimenti della sua vita privata. Dalle ultime foto pubblicate su Instagram da Raffaella Mennoia sembrerebbe che le due stiano trascorrendo qualche giorno di riposo insieme. “Come sere d’estate”, scrive l’autrice a corredo di uno scatto che mostra Maria giocare sul prato insieme a Saki.

(Instagram stories di Raffella Mennoia)

La villa di Ansedonia che Maria De Filippi comprò con Costanzo

È probabile che si trovino nel giardino di Villa Sadula ad Ansedonia, che la conduttrice comprò insieme a Maurizio Costanzo nel 2002, o che comunque la conduttrice la raggiunga presto, come da tradizione. Un luogo al quale il marito era affezionatissimo, tanto da averla chiamata con le iniziali dei loro cani. La villa è immersa nella natura, con un bellissimo giardino privato, una piscina e una grande veranda panoramica che permette di osservare l’Argentario. La stessa veduta era quella dello studio di Costanzo. Era qui che il giornalista conduceva oratoriamente tutte le giornate estive, alzandosi presto al mattino, dividendosi tra il riposo e il lavoro. “Esco pochissimo, chi me lo fa fare”, raccontava a Il Tirreno nel 2009.