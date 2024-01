Malore per Sarah Altobello in barca: l’ex GF sviene e viene soccorsa dal medico di bordo Malore per Sarah Altobello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, in barca a Sharm El Sheik. La donna, complice il mare mosso, è svenuta ed è stata immediatamente soccorsa dal medico di bordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Malore in barca per Sarah Altobello, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Complice il mare particolarmente mosso, la donna si è sentita male ed è svenuta sulla pedana della barca che la stava trasportando insieme agli amici Alex Belli e Delia Duran. Soccorsa dal medico di bordo – la barca distava circa un’ora e mezza dalla costa – Altobello è riuscita a riprendersi. La scena è stata immortalata in un video successivamente diffuso sui social.

Sui social il video del malore

“Sara, come stai? Non stai bene, vero?”, queste le parole di Belli nel video diffuso su Instagram che ha ripreso il momento in cui Altobello è stata soccorsa. “Avevo la nausea”, ha spiegato successivamente la donna, “Mi mancava l’aria ma adesso sta bene. Viva e vegeta”. Con Antonello anche Tony Toscano, il manager che in diretta al GF Vip le aveva chiesto di sposarlo.

Chi è Sarah Altobello

Sarah Altobello è una showgirl pugliese diventata nota per la somiglianza con Melania Trump, ex First Lady americana. Comincia la sua carriera in televisione nel 2012 quando viene scelta per il ruolo di valletta ai David di Donatello accanto a Tullio Solenghi. Partecipa inoltre alle riprese della chiacchieratissima web serie The Lady, diretta da Lory Del Santo. In quell’occasione, Antobello compare in video accanto ad altri ex volti del reality show made in Mediaset, come Gloria Contreras, Natalia Bush e Costantino Vitagliano. Nel 2014 diventa inviata di UnoMattina e posa per il suo primo calendario. Dopo alcune apparizioni a Quelli che il Calcio e Domenica In nel ruolo di valletta, Sarah diventa opinionista per Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, per poi essere scelta per partecipare all’Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi nel 2018. A novembre del 2022 diventa invece concorrente del Grande Fratello Vip.