L'ex concorrente del GF Davide Donadei in ospedale: "Avevo un arto viola, milza e fegato ingrossati" Problemi di salute per Davide Donadei: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e in passato tronista a Uomini e Donne è stato ricoverato in ospedale dopo circa 10 giorni con febbre alta. "I risultati delle analisi erano anomali. Avevo milza e fegato ingrossati e un arto completamente viola", ha raccontato.

A cura di Elisabetta Murina

Davide Donadei ricoverato in ospedale. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, in passato anche tronista a Uomini e Donne, ha avuto alcuni problemi di salute e ha fatto preoccupare i fan. Sui social ha raccontato cosa gli è accaduto: "Avevo milza e fegato ingrossati, un arto completamente viola".

Cosa è successo a Davide Donadei

Davide Donadei ha deciso di recarsi al pronto soccorso dopo più di una settimana di febbre alta, che continuava a tornare nonostante i medicinali. "Da circa dieci giorni stavo combattendo con una semplice influenza. Per continuare a svolgere la mia vita quotidiana, a volte esageravo nell'assumere qualche medicinale in più del necessario", ha raccontato tra le storie Instagram. Arrivato in ospedale, ha riscontrato una serie di anomalie negli esami, che hanno portato i medici a ricoverarlo per sottoporlo a ulteriori accertamenti:

Sono arrivato al pronto soccorso con una certa tranquillità, am da quel momento in poi le cose sono state piuttosto confuse. I risultati delle analisi erano tutti anomali: avevo milza e fegato ingrossati e un arto completamente viola.

Sempre su Instagram, ha pubblicato una sua foto in ospedale, comunicando ai follower di n on poter partecipare alla serata a Marsala dove era atteso. "È la prima volta che mi trovo in una situazione simile, ma purtroppo non sono stato bene e sono in corso ulteriori accertamenti medici", ha scritto ad accompagnare lo scatto.