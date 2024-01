GF, Letizia Petris e la rivelazione sul suo ex fidanzato: “Sarà la prima persona che vorrò vedere” Letizia Petris ha raccontato di voler incontrare il suo ex, Andrea, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello. La gieffina ha ammesso che se non fosse entrata nel reality, probabilmente, non avrebbe fatto certe scelte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata di lunedì 15 gennaio del Grande Fratello in cui si è parlato del rapporto tra Letizia Petris e Paolo Masella, definito da Beatrice Luzzi un'alleanza piuttosto che una storia d'amore, la gieffina è tornata a parlare del suo ex ragazzo, Andrea Contadini, che ha lasciato per poter intraprendere questa conoscenza con il macellaio romano all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Letizia Petris e il coraggio trovato al GF

Parlando con Sergio D'Ottavi, la 24enne ha ammesso che, probabilmente, se non avesse preso parte al reality di Canale 5 non avrebbe avuto il coraggio di scegliere una strada diversa da quella che stava percorrendo accanto ad un ragazzo per il quale ha provato sentimenti fortissimi. Letizia, quindi, ha raccontato alcuni aneddoti significativi della sua storia:

Io penso che non sarei mai arrivata a delle scelte se non fossi entrata qua dentro perché io mi ero chiusa. Dal momento che lui era impegnato io non avevo amiche, non avevo amici. Io mi svegliavo la mattina, andavo a lavoro, uscivo da lavoro e andavo all’allenamento. Poi il giorno dopo alla partita…Prepara la borsa, fai questo, fai quell’altro, aspetta fuori dalla palestra, ti passo a prendere…Era tutto in base alla sua vita. Ad un certo punto inizia a pesarti un po’. Un conto è che abbiamo due figli, una famiglia…Io continuavo perché ero molto innamorata di lui. Vedevo una famiglia, un futuro, con il tempo. Volevo che lui fosse il papà dei miei figli e mia mamma mi diceva “sulle basi di che cosa?“, giustamente. Mi diceva “Leti, è un ragazzo giovane“, sono stata la sua prima relazione quindi vivevo nel mondo delle favole.

Letizia Petris e Sergio D'Ottavi

Letizia Petris vuole incontrare il suo ex dopo il GF

Nonostante ciò, però, forse proprio nel rispetto di quell'amore che tra loro c'è stato, Letizia ha dichiarato di volerlo incontrare una volta concluso il reality. Sottolineando che, anzi, sarà proprio la prima persona che vorrà vedere

Non ho avuto un confronto con lui e ho apprezzato il fatto che lui non si sia esposto perché è una cosa tra me e lui che affronteremo fuori. […]. Nonostante tutto, quando uscirò da qui con lui dovrò parlare a lungo e capire delle cose da lui. Forse io ho capito male delle situazioni – perché io ho avuto solo una lettera in cui mi diceva che mi lasciava, ma tra le righe. Quello che ha detto l’ho apprezzato e mi ha dimostrato di essere più maturo di quello che pensavo. Infatti quando uscirò da qui sarà la prima persona da cui andrò.