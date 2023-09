Lucia Annunziata dopo l’addio alla Rai: “Condurrà un programma in radio” Dopo l’addio alla Rai, Lucia Annunziata dovrebbe iniziare una nuova esperienza lavorativa in radio. Si legge su PrimaOnline che avrebbe accettato una collaborazione con Radio24 per un programma in onda il sabato mattina.

A cura di Gaia Martino

Lucia Annunziata, dopo aver chiuso la trasmissione Mezz'ora in più lo scorso giugno, avrebbe trovato un nuovo impegno in radio. La conduttrice televisiva e giornalista dopo 30 anni in Rai sarebbe pronta per una nuova esperienza: avrebbe accettato una collaborazione con Radio 24.

Cosa farà Lucia Annunziata dopo l'addio in Rai

Lucia Annunziata, stando a quanto riportato da Primaonline.it, sarebbe pronta ad approdare sulle frequenze di Radio 24 con un programma, che dovrebbe andare in onda il sabato mattina, in coppia con il vice direttore del Sole, Daniele Bellasio. Nessun futuro, almeno per ora, dunque, in televisione dopo il divorzio dalla Rai arrivato dopo 30 anni di carriera. Si legge sulla testata che, dopo aver sistemato i rapporti contrattuali con la rete televisiva, professionalmente sarebbe libera. Le sarebbe però stato chiesto di rispettare un periodo di non concorrenza per programmi giornalistici televisivi.

Il saluto alla Rai

Senza alcuna traccia di polemica, Lucia Annunziata ha salutato i telespettatori nella sua ultima puntata con Mezz'ora in più andata in onda il 25 giugno 2023, programma che conduceva da 18 anni. Le motivazioni della sua uscita di scena erano state già specificate un mese fa, quando aveva esplicitato le ragioni del suo dissenso con il governo in una lettera pubblica: "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque". Così ha salutato il suo pubblico: