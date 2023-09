Al via In Mezz’Ora, il promo con Monica Maggioni dopo l’addio di Lucia Annunziata Monica Maggioni inizia la nuova stagione di “In Mezz’Ora”. Il talk di Rai3, precedentemente condotto da Lucia Annunziate, torna ogni domenica come annuncia l’ex direttrice del Tg1 in un promo.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva a partire da domenica 10 settembre la nuova stagione di "In Mezz'ora", lo storico talk condotto da Lucia Annunziata nel pomeriggio del fine settimana e di cui adesso ha preso le redini Monica Maggioni. L'ex direttrice del Tg1, infatti, ha lanciato un promo che annuncia l'inizio del programma dove promette al suo pubblico "tante cose da raccontare".

L'annuncio di Monica Maggioni

L'appuntamento è come sempre alle ore 14:30 su Rai Tre, anche se la durata della trasmissione potrebbe essere leggermente prolungata, almeno stando a quanto si legge nel lancio promozionale del talk che, quindi, inaugura una nuova stagione, lasciandosi alle spalle la conduzione di Lucia Annunziata.

Una nuova sfida per Monica Maggioni, dopo quella che ha rivoluzionato l'assetto del Tg1 e che la vede ritornare in prima linea, a tu per tu con politici, personalità di rilievo che possono aiutare il pubblico a comprendere l'attualità del Bel Paese e non solo.

"Vabè l'avete capito, mi sto guardando ossessivamente la sigla, voi la vedrete da domenica, in onda tutte le domeniche. Spero ci sarete perché abbiamo un sacco di cose da raccontarci" così la giornalista richiama all'attenzione gli spettatori, cercando di richiamare anche gli affezionatissimi di quello spazio che, evidentemente, è destinato a cambiare.

Le dimissioni di Lucia Annunziata e il futuro in radio

L'addio di Lucia Annunziata, ormai dello scorso maggio, è stato per la Rai del tutto inaspettato, dal momento che la giornalista non è mai rientrata tra coloro i cui programmi sarebbero stati "in forse".

È stata un scelta etica, motivata in una lettera nella quale vi era scritto: "Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai".

Infine aveva aggiunto che non vi fossero le condizioni necessarie per collaborare. Il suo futuro è quindi lontano dalla tv, di fatti sarà al timone di un programma radiofonico, con l'emittente Radio24 e che andrà in onda il sabato mattina.