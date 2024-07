Lino di Temptation Island minaccia Martina De Ioannon: “Fai la brava altrimenti pubblico cose che non devo postare”

video suggerito

Si inasprisce lo scontro tra Lino Giuliano e Martina De Ioannon di Temptation Island 2024. I due si erano già scontrati a pochi giorni dalla fine della messa in onda del programma condotto da Filippo Bisciglia ma, nelle ultime ore, il campano è passato alle minacce e ha consigliato a Martina di “fare la brava” per evitare conseguenze spiacevoli.

Lino Giuliano a Martina: “Sei stata tu la prima a giudicarmi”

“Martina, amore mio, ti ricordo che chi ha iniziato a parlare di altre persone sei stata tu e mi ricordo che mi giudicavi tu in primis nei pinnettu, mi ricordo che tu parlavi male di me, io non mi sono mai permesso di parlare male di te”, ha esordito Giuliano, per poi passare ad analizzare dal suoi punto di vista l’atteggiamento tenuto da Martina nel villaggio con il single Carlo Marini: “Tu stavi parlando della mia incoerenza quando non sei da meno, che piangevi e scappavi da Carlo, che poi erano lacrime di coccodrillo… tu dicevi insieme ad Alessia che ero viscido senza che noi neanche ci conoscevamo, chi ti ha mai dato questa confidenza?”.

Lino Giuliano: “Gli attacchi di Martina? Colpa di Alessia”

Lino ha quindi proseguito attaccando Alessia Pascarella, sua ex compagna: “La colpa non è tua, è di Alessia. Perché se qualcuno si fosse permesso di parlare male di Alessia di fronte a me, lo avrei rimesso al suo posto. Nessuno si è mai permesso. Invece su questo aspetto ha sbagliato Alessia. Avrebbe dovuto consentirvi di commentare ma non di offendermi. Mi ha sempre denigrato e ha continuato a farmi denigrare anche dalle sue amiche, come aveva già fatto fuori. Oggi so quanto mi stimava e amava la persona che stava con me”. Il campano ha quindi posto l’accento sul suo rapporto con Maika Randazzo, al donna conosciuta durante la partecipazione al reality:

Hai detto che ero tornato da Alessia perché Maika mi aveva rifiutato. Non è vero perché oggi ci stiamo vivendo, puoi chiederlo a lei. Ti ricordo che ad Alessia hai detto che Maika a Roma era conosciuta come una poco di buono. Ho gli screen, me lo ha detto Alessia. Per cui fai la brava. Stai attaccando tutti e tutte. Smettila, altrimenti pubblico cose che non devo pubblicare. Io ho sbagliato ma provavo forti sensazioni per Maika anche se, stando con Alessia per 4 anni, ero affezionato a lei. Non andare oltre.

