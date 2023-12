Lino Banfi e il primo Natale senza la moglie Lucia: “Vuoto incolmabile, sono partito per un viaggio” Lino Banfi trascorre per la prima volta le feste senza la moglie Lucia, che l’ha lasciato lo scorso febbraio. Per combattere la nostalgia parte per Los Angeles insieme al figlio Walter. “Padre e figlio insieme come due amici che vogliono confidarsi e si ritagliano un po’ di tempo senza nessun altro intorno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

Lino Banfi trascorre il Natale più triste, il primo in 70 anni senza la moglie Lucia, che lo scorso febbraio è morta dopo una lunga battaglia contro la malattia. “Lucia è sempre stata con me, anche adesso che non c’è più”, confida l’attore. “Sono sicuro che ci sta ascoltando, che ascolta quello che ci diciamo pronta a rimproverarmi se proferisco parolacce”, confida al Corriere della Sera.

In vacanza con il figlio dopo Ballando con le stelle

Si conclude un anno complesso per Lino Banfi, che a febbraio ha perso la sua compagna di vita. Da allora nonostante il dolore e la nostalgia ha sempre cercato di mantenersi all’attivo, a partire dall’esperienza a Ballando con le stelle che lo ha tenuto impegnato per alcune settimane, prima di decidere di tornare a casa. “Sto andando avanti a tre antibiotici al giorno, mi hanno tolto tre denti”, ha spiegato al pubblico chiarendo di doversi prendere cura della sua salute e di doversi sottrarre ad un’operazione. Quando arriva il momento delle feste, Lino Banfi decide di trascorrerle in famiglia, ma lontano da casa, dal luogo dove sono conservati fin troppi ricordi con la moglie Lucia.

“Questo è il primo Natale che non passiamo insieme dopo 70 anni e quasi non posso sopportarlo”, ha raccontato qualche giorno prima delle feste in un’intervista al Corriere. “Me ne andrò a fare un viaggio, un viaggio lontanissimo eppure molto vicino. Andrò in California con mio figlio Walter, a Los Angeles. Passeremo lì sia il Natale che il Capodanno”, ha fatto sapere. “Padre e figlio insieme come due amici che vogliono confidarsi e si ritagliano un po’ di tempo senza nessun altro intorno”. Superato il Natale ecco che l’attore riappare anche sui social, dove ne approfitta per fare gli auguri ai fan: “Ciao a tutti, sono a Santa Barbara in California. Sono a Los Angeles sto facendo una vacanza, dopo tanti anni me la meritavo”.

La moglie Lucia soffriva di Alzeheimer

Non și è mai attenuata in questi mesi la nostalgia per la moglie Lucia Zagaria, che lo scorso febbraio lo ha lasciato, a 85 anni, dopo una battaglia conto l’Alzeheimer, “una malattia che umilia le persone, sottraendo dignità anche a chi ne aveva da vendere come Lucia”, riflette a distanza di dieci mesi Lino Banfi sulle pagine del Corriere. Da un periodo difficile che hanno affrontato insieme, fianco a fianco, al successo di lui come attore, lei c’è sempre stata dandogli supporto in ogni modo. “Fare la fame, mi diceva, è stata la tua fortuna, Pasquale mio. Dalla fame si impara tutto, la fame e la strada sono state la tua palestra di vita. Tutto quello che ho fatto lo devo a Lucia, al modo in cui ha scelto di starmi accanto”.