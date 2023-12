Tiziano Ferro e il primo Natale dopo la separazione: “Non riesco a cantare e a fare musica” Un Natale diverso, lontano dalla sua famiglia, quello di Tiziano Ferro che resta a trascorrere le feste a Los Angeles, con i suoi figli. “Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare”, spiega con un video postato su Instagram e registrato davanti all’albero di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tiziano Ferro augura buone feste ai suoi fan durante il primo Natale dopo la separazione dal marito Victor Allen. Lo scorso ottobre il cantante ha fatto sapere che sono state avviate le pratiche per il divorzio e ha spiegato che per lui sarebbe stato un periodo particolarmente duro da un punto di vista emotivo. La priorità per lui è rimanere vicino ai suoi figli, ecco perché anche per le feste ha rinunciato al suo rientro in Italia.

Natale a Los Angeles per Tiziano Ferro

Un Natale diverso, lontano dalla sua famiglia, quello di Tiziano Ferro che resta a trascorrere le feste a Los Angeles, con i suoi figli. “Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare”, spiega con un video postato su Instagram e registrato davanti all’albero di Natale. “Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica”. La parentesi del concerto di Natale con Elisa, al quale ha preso parte a distanza dalla sua casa in California, non lo avrebbe purtroppo sbloccato. “Finita quella performance è andata via la voce per un po’ e quindi ho capito che il mio corpo mi stava dicendo che li devo rispettare”, chiarisce.

Un blocco che sarebbe dovuto ad un periodo emotivamente molto difficile. “È stato un anno speciale, molto difficile, ma non mi permetto di lamentarmi”, aggiunge. “Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini. È semplicemente un Natale diverso”, aggiunge. Un grazie speciale va ai suoi fan che non hanno mai smesso di fargli sentire vicinanza in questo periodo: “Vi voglio bene perché mi siete stati vicini, perché siete vicini ai miei piccoli e perché so che questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi”.

La separazione da Victor Allen

Poche ma chiare parole per annunciare al suo pubblico che sarebbe tornato alla sua vita da single il cantante di Latina. “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio”, ha annunciato a fine settembre con un post via social. “È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”, ha aggiunto spiegando così la sua decisione di non venire in Italia in occasione dell’uscita del suo ultimo libro autobiografico.