L’ex star di The Bachelorette Charlie Newling è morto a 36 anni: due settimane fa era diventato papà È morto Charlie Newling, ex star di The Bachelorette, reality americano, dopo un incidente in auto. La sua macchina è precipitata da una scogliera di Dover Heights: sono stati vani i tentativi dei soccorsi di salvargli la vita. Due settimane fa era diventato papà di una bimba.

A cura di Gaia Martino

Charlie Newling, star australiana che ha preso parte al reality The Bachelorette nel 2018, è morto all'età di 36 anni. Il personaggio televisivo è stato vittima di un incidente stradale che gli è stato fatale: riporta il DailyMail che la sua auto è caduta giù da una scogliera a Dover Heights, nella periferia di Sydney, lo scorso sabato, intorno alle 23. Polizia e ambulanza sono giunti immediatamente sul posto, ma la macchina aveva già preso fuoco: vani i tentativi di rianimarlo.

Due mesi fa era diventato padre

Charlie Newling ha scosso il mondo della televisione australiana. Il volto dello spettacolo aveva partecipato all'edizione 2018 del reality americano The Bachelorette e due mesi fa aveva fatto chiacchierare il gossip australiano perché diventato papà. Otto settimane fa è nata infatti la seconda figlia dalla relazione con la compagna Kristal Taylor, una sorellina per il figlio di 13 anni, nato da una precedente relazione. Nonostante alcuni problemi con la legge dell'uomo, come rivelato dal tabloid inglese, "Un portavoce della polizia ha confermato che l'incidente di sabato notte non è stato considerato sospetto".

L'esperienza a The Bachelorette

Si legge sul NY Post che l'esperienza con The Bachelorette permise a Newling di conquistare il successo: fu però escluso dal reality dopo essersi rifiutato di presentare Ali Oetjen alla sua famiglia. Successivamente frequentò Dasha Gaivoronski, anche lei volto del reality, prima di frequentare, nel 2019, l'influencer Esme DeWitt. Dopo la rottura dal programma, Charlie Newling è balzato agli onori di cronaca per una rissa con una guardia di un locale, poi per aver guidato in stato di ebrezza. Lo scorso anno, si legge, fu condannato a 13 mesi di carcere dopo aver rivolto numerose minacce alla madre: nei messaggi minacciava di uccidere il marito, subentrato nella loro vita dopo la morte del padre. Oggi era un muratore.