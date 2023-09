Leo Messi fa ancora gol: ha comprato una super villa da 11 milioni di dollari in Florida Un altro grande colpo per Leo Messi, ma stavolta nel campo immobiliare: ha comprato una villa da 11 milioni di dollari, poco distante dal centro sportivo dell’Inter Miami.

Leo Messi è ancora il numero uno del calcio mondiale. A Miami, in forza all'Inter statunitense, sta dimostrando una nuova giovinezza ed è forse anche per questo che il 10 argentino ha deciso di dimostrare la sua "supremazia" anche sul mercato immobiliare. L'artista del calcio ha preso casa in Florida: e che casa! Leo Messi e sua moglie Antonella Roccuzzo hanno messo a segno un colpo da 11 milioni di dollari per una villa da sogno che sorge proprio sul litorale di Fort Lauderdale.

La super villa di Leo Messi a Miami

Lionel Messi, Antonella Roccuzzo e i loro tre figli, si trasferiranno presto in questa residenza principesca della metratura di circa 1000 metri quadrati situata al 91 Compass Lane. È una villa che fa parte del Bay Colony, un esclusivo centro residenziale caratterizzato dalla massima privacy, essendo ubicato in una strada senza uscita recintata. Costruita nel 1988, la villa si compone di otto camere da letto e nove bagni. Inoltre, ci sono a disposizione anche 51 metri di spiaggia privata. Per gli amanti dell'asado, come i compagni argentini di Leo Messi, c'è anche un'ampia cucina esterna. Ovviamente ci sono anche una palestra e una spa, un ufficio, una suite da 15o metri quadrati. Il "solito" garage da tre auto e poi una piscina.

La splendida piscina di Messi

Una posizione strategica

La villa comprata da Leo Messi ha anche una posizione strategica: si trova a pochi minuti dal campo d'allenamento dell'Inter Miami, la squadra di calcio di cui David Beckham è proprietario. Una villa come questa certamente farà bene al benessere dell'argentino che ha cominciato benissimo la sua avventura nella squadra statunitense. Anche in nazionale, Leo Messi si è fatto nuovamente valere siglando una rete su punizione – specialità della casa – portando l'Argentina campione del mondo a vincere la prima partita valida proprio per le qualificazioni dei prossimi campionati del mondo di calcio.