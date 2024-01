L’attore Christian Oliver muore in un incidente aereo, a bordo con lui anche le due figlie Muore a 51 anni l’attore noto per i ruoli nelle serie Tv Sense8 e Squadra speciale Cobra. L’incidente è avvenuto nel Mar dei Caraibi, a perdere la vita anche le due figlie di Oliver. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lutto nel mondo delloo spettacolo. L'attore Christian Oliver è morto in un incidente aereo nel Mar dei Caraibi. A perdere la vita oltre all'attore, che aveva 51 anni, anche le due figlie dell'attore e il pilota. L'incidente è avvenuto giovedì 4 gennaio, ma la notizia del coinvolgimento dell'attore, noto per aver partecipato a molti film e serie Tv come la recente Sense8 è arrivata solo in queste ore.

Dove è avvenuto l'incidente

Attraverso un comunicato la Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force comunica che l'incidente è avvenuto in prossimità dell'isola di Bequia. Il piccolo velivolo stava viaggiando dall'aeroporto J.F. Mitchell di Paget Farm a St. Lucia. Al momento non emergono dettagli aggiuntivi rispetto alle cause del disastro, né è chiaro se si sia trattato di un problema tecnico o l'incidente sia stato frutto di un errore umano. Verosimilmente nelle prossime arriveranno maggiori dettagli relativi alla vicenda dell'incidente mortale che ha coinvolto l'attore tedesco e le sue due figlie.

Chi è Christian Oliver

Christian Oliver è stato un attore tedesco, cresciuto a Francoforte sul Meno. La recitazione è sempre stato il suo sogno, tanto che l'attore si trasferì, una volta maggiorenne, negli Stati Uniti d'America proprio per potersi immergere negli studi di recitazione. Nei primi anni di carriera nel mondo dello spettacolo lavorava contemporaneamente come modello, ma negli anni successivi, grazie ai suoi studi, entrò a far parte del mondo del piccolo e del grande schermo, iniziando il suo percorso da attore prima come comparsa per poi diventare protagonista di vari show. Oltre al già citato Sense8, era protagonista nel celebre telefilm Squadra Speciale Cobra 11, che in Italia è trasmesso da Rai 2, e in Speed Racer. A inizio carriera aveva invece preso parte al cast di Saved by the Bell: The New Class,