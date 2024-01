Jessica Klepser e le prime parole sulla morte di Christian Oliver e delle figlie: “Un profondo dolore” Jessica Mazur Klepser (vero cognome dell’ex marito), la moglie di Christian Oliver, morto insieme alle due figlie in un incidente aereo ai Caraibi, ha parlato per la prima volta: “Un profondo dolore, li amavano tutti”. Invece dei fiori, richieste di donazioni: “i soldi serviranno a coprire i costi del ritorno dei corpi a casa, dei servizi funebri e delle spese legali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jessica Mazur Klepser (vero cognome dell'ex marito), la moglie dell'attore Christian Oliver (all'anagrafe Christian Klepser), morto giovedì insieme alle due giovani figlie in un incidente aereo nei Caraibi, ha parlato per la prima volta della tragica notizia della loro morte.

La nota di Jessica Mazur Klepser: "Siamo addolorati"

Una nota "di Jessica Klepser e della sua famiglia" è stata pubblicata sulla pagina di Wundabar Pilates di Amy Jordan, la proprietaria dell'azienda fitness dove lavora. Jessica Mazur Klepserè il direttore regionale della filiale californiana dello studio di pilates. Il comunicato inizia così:

Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente aereo del 4 gennaio 2024, che ha causato la morte dei nostri amati familiari. Le nostre figlie Madita (12) e Annik (10), insieme al loro padre Christian, stavano tornando da un vacanza ai Caraibi, quando l'aereo monomotore su cui viaggiavano ha avuto un guasto al motore ed è caduto nell'oceano. Purtroppo, tutti e quattro i passeggeri del piccolo aereo non sono sopravvissuti.

L'elogio delle figlie nel post Instagram

La nota Instagram è entrata poi in dettaglio di come Christian Oliver e le sue figlie Madita e Annik fossero amati dalla loro comunità.

Madita, una vivace studentessa in seconda media nella Louis Armstrong Middle School, era nota per il suo spirito vivace ed eccelleva negli studi, nella danza, nel canto e nelle esibizioni. Annik, una studentessa di quarta elementare nella Wonderland Ave Elementary School, si è sempre distinta per il suo comportamento gentile ma al contempo forte. Era sempre la prima a offrire una parola gentile o un abbraccio confortante. Le sue passioni erano il basket, il nuoto e varie forme d'arte.

“Il legame profondo, la risata contagiosa e lo spirito avventuroso condivisi da Madita e Annik mancheranno profondamente", prosegue, "La loro devota madre, Jessica Klepser di Los Angeles, sopravvive alle ragazze. Lasciano anche i nonni, diverse zie, zii e cugini in Germania. Christian, attore in Europa e negli Stati Uniti e agente immobiliare con un’ampia rete di amici intimi in tutto il mondo, lascia Jessica, i suoi genitori e la sorella in Germania. La sua perdita sarà profondamente sentita da tutti coloro che lo conoscevano”. Il comunicato chiude chiedendo rispetto della privacy per la famiglia “in questo momento difficile”.

Donazioni al posto dei fiori: il link GoFundMe

È stato condiviso anche un collegamento a una pagina GoFundMe creata per la famiglia da un'amica di Klepser, di nome Sarah Silverman, per donazioni al posto dei fiori. "Le vostre donazioni contribuiranno a coprire i costi del ritorno di Christian e delle ragazze a casa, dei servizi funebri e commemorativi, delle spese legali e contribuiranno notevolmente a sostenere Jessica e la famiglia allargata durante questo momento terribilmente difficile", si legge nella specifica. Finora sono stati raccolti quasi 50.000 dollari, raggiungendo metà dell’obiettivo fissato di 100.000 dollari in donazioni.

La dinamica dell'incidente: i dettagli della polizia

Pervenute anche le versioni della polizia di Royal St. Vincent e Grenadine, che ha condiviso i dettagli del tragico incidente: "Pochi istanti dopo il decollo, l'aereo ha avuto difficoltà ed è precipitato nell'oceano. I pescatori e i sommozzatori della Paget Farm si sono recati sul luogo dell’incidente con le loro barche per prestare soccorso. La Guardia Costiera SVG è stata informata e si è recata rapidamente a Paget Farm, Bequia, per guidare le operazioni di salvataggio”.

I corpi dei tre passeggeri e del pilota, identificato come proprietario dell'aereo Robert Sachs, sono stati recuperati dal mare e dall'aereo dalla guardia costiera della SVG e successivamente dichiarati morti. Verranno effettuati gli esami autoptici per accertare le cause della morte.