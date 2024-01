Christian Oliver morto con le due figlie ai Caraibi: Jessica Mazur è l’ex moglie che non era con loro L’attore Christian Oliver e le sue figlie, Madita, 12 anni, e Annik, 10 anni, erano gli unici passeggeri a bordo di un piccolo jet monomotore che giovedì è precipitato inspiegabilmente poco dopo il decollo. Sopravvive all’intera famiglia morta nel Mar dei Caraibi, la ex moglie di Christian Oliver, Jessica Mazur. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

575 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attore Christian Oliver e le sue figlie, Madita, 12 anni, e Annik, 10 anni, erano gli unici passeggeri a bordo di un piccolo jet monomotore che giovedì è precipitato inspiegabilmente in mare poco dopo il decollo. La ricostruzione degli ultimi eventi riporta che il velivolo sarebbe decollato dall'aeroporto J.F. Mitchell verso Santa Lucia, diretto sull'isola di Bequia, dove non è mai riuscito ad arrivare. Sopravvive all'intera famiglia morta nel Mar dei Caraibi in un pomeriggio di gennaio, la ex moglie di Christian Oliver, Jessica Mazur.

Christian Oliver e Jessica Mazur nel 2015

Il matrimonio con Jessica Mazur e il divorzio nel 2021

Christian Oliver e Jessica Mazur hanno vissuto una lunga storia d'amore. Si sono sposati nel 2010 e hanno avuto due splendide bambine prima di separarsi nel 2021. Probabilmente l'attore era ai Caraibi per una vacanza natalizia con le sue figlie. Al momento Mazur tace in un comprensibile silenzio. La reazione a una notizia simile non potrà che essere condivisa solo con chi la accompagnerà in questo doloroso periodo. Di lei si è sempre saputo poco, la sua immagine è stata associata all'attore in tutti gli eventi pubblici per più di un decennio, per poi trovare il suo posto lontana dai riflettori.

L'ultimo post su Instagram di Christian Oliver

Il suo ultimo post su Instagram risale al giorno prima la loro morte: "Possa l'amore guidare tutti i vostri desideri nel 2024", ha scritto sulla foto di una spiaggia, "Saluti da qualche parte del paradiso", ha aggiunto nella didascalia.

Cosa è successo a Christian Oliver e le sue figlie

Ma cosa è successo a Christian Oliver e le sue figlie giovedì scorso? Durante il volo pomeridiano, l'aereo ha avuto un problema inspiegabile che lo ha fatto precipitare nell'oceano poco dopo il decollo. La Guardia Costiera di Saint Vincent e Grenadine ha subito innescato un'operazione di salvataggio, assistita da pescatori e sommozzatori nelle immediate vicinanze, ma i loro sforzi sono stati inutili. Alla fine sono stati recuperati quattro corpi dal relitto, identificati come Oliver e le sue figlie e il pilota dell'aereo, Robert Sachs. Al momento, non sono state rilasciate altre dichiarazioni dalle autorità competenti e le cause dell'incidente sono oggetto di indagine.

La carriera di Christian Oliver

La carriera di Christian Oliver ha visto il suo nome in produzioni come Sense8, Squadra Speciale Cobra 11, che in Italia è trasmesso da Rai 2, e in Speed Racer. A inizio carriera aveva invece preso parte al cast di Saved by the Bell: The New Class. Ha lavorato anche con alcuni dei più grandi nomi di Hollywood, tra cui George Clooney, Tobey Maguire e Cate Blanchett.