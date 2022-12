La vita privata di Kirstie Alley: il matrimonio con l’attore Parker Stevenson e i due figli adottivi Kirstie Alley, morta a 71 anni nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, si è sposata due volte nel corso della sua vita. Il primo matrimonio con lo storico fidanzato del liceo Bob Alley, durato sette anni, il secondo con l’attore Parker Stevenson. Marito e moglie dal 1983 al 1997, hanno adottato due figli William e Lillie.

A cura di Elisabetta Murina

Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, è morta Kirstie Alley. L'attrice americana aveva 71 anni e stava combattendo contro un cancro scoperto di recente. É diventata nota al pubblico sia per il ruolo nella sitcom Cheers che per l'interpretazione nel film Senti chi Parla con John Travolta. Lascia due figli William e Lillie, adottati con l'ex marito Parker Stevenson.

Il primo matrimonio con l'ex Bob Alley

Nel corso della sua vita Kirstie Alley si è sposata due volte. Le prime nozze con il fidanzato storico del liceo Bob Alley, che per coincidenza si chiamava esattamente come suo padre. Un matrimonio nato quasi come una favola e durato sette anni, dal 1970 al 1977. La coppia non ha avuto figli. Diversi anni dopo l'attrice, durante il tour di promozione del suo libro The Art of Men, ha ammesso di aver avuto un'altra frequentazione proprio mentre era sposata con Alley. Non si conosce l'identità dell'altro uomo, anche se la stessa star ha ammesso di averlo "solo baciato", senza essersi spinta oltre. Il divorzio da Bob Alley portò un periodo buio nella vita di Kirstie Alley, nel quale divenne anche dipendente dalla cocaina, prima di iniziare un percorso di disintossicazione e dare una svolta alla sua vita.

L'amore per l'ex marito Parker Stevenson e per i due figli William e Lillie

Kirstie Alley e Parker Stevenson

Dopo il divorzio da Bob Alley, l'attrice ha vissuto un altro grande amore, quello con Parker Stevenson. La star ha ammesso di aver avuto un debole per l'attore (nel cast di Baywatch) già nel 1972, quando ha recitato nel film Una pace separata. C'è voluto però del tempo prima che diventassero ufficialmente una coppia. Il primo incontro in un bar, dove Kirstie Alley si trovava insieme al suo compagno di stanza. I loro sguardi si sono incrociati per la prima volta, hanno ballato insieme e poi hanno iniziato a frequentarsi. Il matrimonio poi è arrivato nel 1983, dieci anni dopo il primo incontro. La coppia ha provato ad avere figli ma, dopo che la star ha avuto un aborto spontaneo, ha deciso di adottarne due: William e Lillie, rispettivamente nel 1992 e nel 1995. Un amore, il loro, che è durato fino al 1997. Dopo il secondo divorzio, l'attrice ha iniziato a prendere peso arrivando a pesare fino a 100kg.