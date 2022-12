L’agente di Kirstie Alley: “È morta dopo una breve battaglia contro il cancro al colon” Kirstie Alley è morta dopo una breve battaglia contro il cancro al colon. Lo riporta People secondo cui l’attrice avrebbe scoperto solo recentemente di essersi ammalata.

A cura di Stefania Rocco

Kirstie Alley è morta dopo una breve battaglia contro il cancro al colon. Lo scrive People che cita l’agente dell’attrice 71enne, morta nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Alley aveva scoperto solo recentemente di essersi ammalata. La notizia della sua inaspettata scomparsa è stata confermata dai figli William e Lillie Price Stevenson.

La notizia della morte di Kirstie Alley

La morte di Kirstie Alley è stata annunciata con un post pubblicato dai figli dell’attrice attraverso gli account social della madre. "A tutti i nostri amici, vicini e lontani nel mondo. Siamo addolorati nell’informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole madre è morta dopo una brutta battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente. Si è spenta accanto ai suoi cari. Era circondata dalla sua famiglia e dagli amici più stretti e ha combattuto con grande forza e dignità, lasciandoci con la certezza che verrà ricordata anche per la sua infinita gioia di vivere. Lei era così felice per qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre dolce e una nonna straordinaria. Siamo grati all’incredibile team di medici e infermieri del Moffitt Cancer Center per le loro cure. Vi ringraziamo in anticipo per tutte le manifestazioni d’affetto. Grazie per l’amore e le preghiere. Adesso vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento così complicato“, recita la nota pubblicata dai figli dell’attrice.

L’addio di John Travolta

A ricordare pubblicamente l’attrice è stato, tra gli altri, il collega John Travolta, accanto al quale Alley recitò nel popolarissimo film del 1989 Senti chi parla?. “Quella con Kirstie è stata una delle storie più belle che abbia mai avuto. Ti amo e sono sicuro che ci rivedremo presto”, ha fatto sapere il divo, uno dei primi ad avere pubblicamente ricordato la collega scomparsa.