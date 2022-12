Addio di John Travolta a Kirstie Alley, innamorati sul set di Senti chi parla: “Una storia speciale” A poche ore dalla notizia della morte di Kirstie Alley, John Travolta la saluta via social con un messaggio che trasuda amore. L’attrice aveva raccontato della relazione nata sul set di Senti chi parla: “L’ho amato, lo amo ancora, lo avrei sposato”.

A cura di Andrea Parrella

Lutto nel mondo del cinema, con la morte dell'attrice Kirstie Alley. La scomparsa dell'attrice a 71 anni rappresenta un'altra grande perdita per John Travolta, che negli ultimi mesi ha dovuto dire addio a due delle sue principali partner sul set. Dopo Olivia Newton John, la scomparsa di Alley, che lo aveva affiancato nel popolarissimo film Senti chi parla?, film del 1989 diretto da Amy Heckerling.

A poche ore dall'emergere della notizia della morte di Alley, Travolta ha voluto dire addio alla sua Mollie, così si chiamava il personaggio interpretato da Alley nel film: "Quella con Kirstie è stata una delle storie più belle che abbia mai avuto. Ti amo e sono sicuro che ci rivedremo presto". Queste le parole dell'attore, che celebra la sua collega con una foto insieme, sorridenti, di qualche anno fa.

L'amore tra Travolta e Kirstie Alley: "Lo avrei sposato"

Le parole di Travolta rievocano quelle pronunciate da Alley in passato, quando aveva parlato chiaramente di un rapporto andato ben oltre la sfera professionale. "L’ho amato, lo amo ancora, lo avrei sposato". Una confessione che Alley aveva fatto nel 2018, durante la sua partecipazione al Grande Fratello americano.

La notizia della morte di Kirstie Alley

A riportare la notizia della sua morte, avvenuta nella notte tra il 5 e 6 dicembre, sono stati i figli con un comunicato sui social. L'attrice aveva 71 anni e stava combattendo contro un cancro, scoperto di recente. "A tutti i nostri amici, siamo dispiaciuti di informarvi che la nostra amata mamma è morta dopo una battaglia contro il cancro scoperto di recente. Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con grande forza", si legge nella nota pubblicata dai figli, che hanno poi ringraziato tutti per l'affetto e chiesto anche il rispetto della privacy in un momento così difficile.

Tre film insieme per la coppia

Quella di Senti chi parla è stata una saga cinematografica molto fortunata, con tre film prodotti a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. La storia è quella di Mollie, donna in carriera che rimane incinta di un uomo che poi decide di non proseguire la relazione con lei. È durante i primi mesi di maternità che Mollie conosce James, tassista che diventerà baby sitter di Mickey, suo figlio. I due naturalmente si innamorano, per poi sposarsi. In Senti chi parla 2 si racconta infatti del riflesso della nascita della figlia Julie sul primogenito Mickey. La saga si chiuse con il terzo capitolo, dal titolo Senti chi parla adesso.