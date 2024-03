La duchessa Sarah Ferguson a Kate Middleton: “Sono piena di ammirazione per come ha parlato del cancro” La duchessa di York Sarah Ferguson ha condiviso la sua ammirazione per Kate Middleton dopo che la futura regina ha annunciato di essere in cura per il cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La duchessa di York Sarah Ferguson ha condiviso la sua ammirazione per Kate Middleton dopo che la futura regina ha annunciato di essere in cura per il cancro. Come è noto, la duchessa di York a gennaio ha annunciato di avere un cancro alla pelle e qualche mese fa ha avuto un intervento di rimozione per un tumore al seno. Il suo sostegno in queste ore ha grande significato: "Spero che ora le venga dato il tempo, lo spazio e la privacy per guarire", ha detto.

Il sostegno di Sarah Ferguson a Kate Middleton

Sarah Ferguson ha detto di essere "piena di ammirazione" per Kate Middleton e ha spiegato che "tutti i miei pensieri e le mie preghiere sono con la principessa del Galles mentre inizia il trattamento". Poi ha anche aggiunto: "So che sarà circondata dall'amore della sua famiglia e tutti pregano perché tutto vada bene. Come persona che ha affrontato le proprie battaglie contro il cancro negli ultimi mesi, sono piena di ammirazione per il modo in cui ha parlato pubblicamente della sua diagnosi e so che farà un enorme bene per aumentare la consapevolezza".

Come sta Kate Middleton: l'annuncio del cancro

Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro nella serata del 23 marzo ed è stato un enorme shock per tutta la comunità britannica e non solo. Dopo aver rotto il silenzio, Kate Middleton ha ispirato una serie di reazioni come la vicinanza di tutta la Famiglia Reale, dal Re Carlo allo stesso principe Harry. La reazione del Principe William, suo marito, è stata rivelata dal The Telegraph.

È estremamente orgoglioso del suo coraggio e della sua forza. Parlare della malattia è stata una decisione della principessa, ma lui non era dispiaciuto della cosa, le ha dato pieno sostegno.

Il quotidiano ha poi riportato le parole di una coppia vicina ai reali: "È estremamente orgoglioso della moglie, per il coraggio dimostrato non solo questa settimana, ma sin da quando è stata operata lo scorso gennaio".