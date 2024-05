Kledi: “Maria De Filippi diede una svolta alla mia vita, ancora oggi ci sentiamo e mi dà consigli”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Kledi Kadiu è stato ospite di È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda su Rai1. L‘ex ballerino di Amici ha parlato con la conduttrice della sua ‘seconda vita', nel quale è entrato da poco dopo aver compiuto 50 anni. Poi si è soffermato sul suo passato, in particolare sullo stretto rapporto con Maria De Filippi, che ancora oggi sente.

Il rapporto con Maria De Filippi, che ha scoperto Kledi

Per Kledi la svolta è arrivata 25 anni fa quando, durante le prove generali di Buona Domenica, allora condotto da Maurizio Costanzo, Maria De Filippi lo notò per la prima volta:

Lei assisteva alle prove generali il sabato pomeriggio, vide un mio passo a due e in testa le scattò qualcosa. Mi disse di fare un balletto nella sua trasmissione, C'è Posta per te, aveva anche delle pretese. E da lì è iniziato tutto il mio percorso, con il grande pubblico mi ha scoperto.

Negli anni successivi, il nome di Kledi si legò ad Amici, dove lavorò per anni come ballerino professionista, diventando un volto noto del talent show. Ancora oggi, con Maria De Filippi ha mantenuto un bel legame, così come con l'intero programma:

Vado quasi una volta al mese ad Amici come giudice esterno. È capitato che parlassi con lei quando avevo un problema, ci sentiamo spesso. Quando sono andato al Festival della canzone in Albania le ho chiesto cosa ne pensasse, mi ha dato grandi consigli. Ha un grande fiuto e lo sa.

Come sta Gabriel, il figlio di Kledi

Antonella Clerici ha poi chiesto a Kledi come sta il figlio Gabriel, che pochi giorni dopo la nascita è stato colpito da una infezione al sistema nervoso centrale, per cui ha affrontato diversi mesi in terapia intensiva neonatale. L'ex ballerino, in diverse occasioni, aveva parlato sui social di come da genitore sta affrontando la malattia del piccolo, insieme alla moglie Charlotte Lazzari. "Sta sicuramente meglio, è un viaggio particolare, però abbiamo tantissimo amore per lui", ha spiegato nello studio di È sempre Mezzogiorno.