Maria De Filippi verso la finale di Amici: “Ha avuto il coraggio di cambiare le regole”

Maria De Filippi è la protagonista della copertina di "Chi" del 15 maggio. Nel settimanale si celebra la finale di Amici di sabato 18 maggio e la scelta di portare sei concorrenti fino alla fine.

Maria De Filippi è la protagonista della copertina di "Chi" del 15 maggio. Nel numero del settimanale del gruppo Mondadori, la conduttrice di Amici fa un bilancio della stagione, la ventitreesima, che va per chiudersi. Un vero e proprio omaggio alla conduttrice che ha avuto il coraggio di cambiare le regole portando sei contendenti alla volata finale: Dustin, Petit, Marisol, Holden, Mida e Sarah. Il vincitore si deciderà all'ultimo respiro nella giornata di sabato 18 maggio.

La scelta di Maria De Filippi

Nel servizio si celebra la scelta di portare tutti i ragazzi in finale, cambiando per una volta le ‘regole' e dando spazio a tutti, celebrando il grande finale: "Perché a questo punto della storia si sa bene che quei sei ragazzi sono un po' i nostri figli, i nostri fratellini e le nostre sorelline". Si procede per identificazione e con sei concorrenti ancora in gara c'è tutto lo spazio e tutta la possibilità di scelta: sarà il canto o sarà il ballo a vincere alla fine? Tutti si giocheranno le proprie carte. A vedere le quote dei bookmaker sarà un ‘passo a tre': Petit, Sarah e Marisol si giocano la vittoria finale mentre più staccati ci sono Holden, Dustin e Mida. Quest'ultimo sarebbe il favorito alla prossima eliminazione.

Il programma più visto di domenica

Ma, arrivati a questo punto, chi vince non conta perché si sa che chi arriva in fondo vince comunque, tra contratti e borse di studio per crescere e svilupparsi ancora. La semifinale di Amici si è attestata come il programma più visto della serata di domenica 12 maggio conquistando un netto di 3.571.000 spettatori pari al 24.8% di share. Un risultato sontuoso di questi tempi. Nel pezzo celebrativo della stagione di Amici di Maria De Filippi, Chi indugia anche sulla sfida dei giudici, ormai diventata una costante nel programma. Un altro tassello che va ad aggiungere colore in un melting pot che contiene tutto quello che fa bene all'intrattenimento.