Kevin Boateng battezzato a 36 anni, le foto della cerimonia diffuse via Instagram Kevin Prince Boateng, calciatore ed ex marito di Melissa Satta, ha scelto di battezzarsi a 36 anni. L’ex attaccante del Milan si è convertito alla fede cristiana e ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto della cerimonia.

A cura di Stefania Rocco

Kevin Prince Boateng si è convertito alla fede cristiana e ha deciso di battezzarsi a 36 anni. Le foto della cerimonia sono state diffuse a mezzo social. L’ex attaccante di Milan e Borussia Dortmund è reduce da un periodo particolarmente impegnativo, segnato dal suo ritiro dal calcio giocato e dall’addio a Valentina Fradregada, la donna che aveva sposato nel 2022 dopo la separazione dalla ex moglie Melissa Satta, ex moglie e madre di suo figlio Maddox (oggi legata al tennista Matteo Berrettini). Forte della fede conquistata, Boateng ha scelto di esportare un percorso di vita che non aveva ancora abbracciato fino a oggi.

Le foto del battesimo di Kevin Prince Boateng

Nelle foto condivise sul suo profilo Instagram, Boateng appare emozionato e felice mentre un sacerdote gli impartisce il sacramento del battesimo. La cerimonia è avvenuta in mare. Boateng ha incrociato le mani davanti al petto in segno di preghiera per poi immergersi completamente in acqua. Dopo essere risalito a galla, il calciatore e il sacerdote si sono abbracciati commossi. “Apocalisse 3:20 – E sta a NOI aprire la Porta o no. GESÙ è la via, la verità e la vita”, ha scritto Boateng nella didascalia che accompagna le foto diffuse sui social e che documentano la cerimonia del sacramento appena ricevuto.

Boateng aveva già voluto battezzare il piccolo Maddox

Sebbene abbia celebrato solo oggi il rito del battesimo, Boateng e la ex moglie Melissa Satta avevano già scelto tale cerimonia per il piccolo Maddox, il figlio nato dal loro matrimonio. Il bambino era stato battezzato in Sardegna a pochi mesi dalla nascita, nella chiesa di Stella Maris, a Porto Cervo, di fronte a numerosi amici famosi. A fargli da padrino era stato Riccardo, fratello di Melissa Satta. Come madrina, invece, la coppia aveva scelto l’amica Simona Salvemini.