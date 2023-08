Kevin Boateng e Valentina Fredegrada si sono lasciati, il matrimonio finito dopo appena un anno Il matrimonio celebrato a giugno 2022 sarebbe già arrivato al capolinea. I due non solo hanno smesso di seguirsi sui social, ma da entrambi i profili sono spariti tutti i contenuti di coppia, comprese le foto e i video delle nozze.

Sarebbe finito il matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fredegrada, convolati a nozze poco più di un anno fa. Non avrebbe funzionato la storia d’amore, consumata forse fin troppo in fretta, per l’ex calciatore ghanese che, dopo il matrimonio finito con Melissa Satta, si era gettato a capofitto in un nuovo capitolo sentimentale.

Le voci sulla crisi e l’ipotesi rottura

Nessuna conferma per il momento da parte dei diretti interessati, ma i segnali social lascerebbero ben pochi spazio ai dubbi: il matrimonio sarebbe arrivato al capolinea. Segnale del fatto che Kevin Boateng e Valentina avrebbero preso strade diverse, la totale assenza del partner dai rispettivi profili social, comprese le foto e i contenuti di coppia che sembrano essere stati del tutto eliminati dopo una brusca rottura. Non solo, come hanno notato i più attenti, i due hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social. Di recente Valentina è partita per un viaggio negli Stati Uniti, da dove racconta la sua vita, a quanto pare da single. Per la serie: occhio non vede, cuore non duole. Se ancora non bastassero gli indizi social, c’è l’assenza della fede nunziale, sparita dalle dita di entrambi.

Il matrimonio tra Boateng e Valentina un anno prima

Valentina Fredegrada è una modella e imprenditrice che ha creato un personale brand di bikini. È nata in Italia, originaria di Bergamo, come ci tiene sottolineare il suo tatuaggio ‘Made in Italy’ ed è la terza moglie dell’ex calciatore Kevin Prince Boateng. La loro storia d’amore è iniziata dopo la fine del matrimonio con Melissa Satta ed è culminata con le nozze celebrate a giugno 2022. Alla presenza del wedding planner Enzo Miccio, la coppia aveva festeggiato in modo particolare, sia nella realtà che nel metaverso, con un matrimonio sulla Luna che i fan hanno potuto seguire tramite un esclusivo NFT.