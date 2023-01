Jenna Ortega: “Non ho visto i video della danza di Mercoledì su Tik Tok perché non è un posto sano” Jenna Ortega, intervistata durante i Golden Globe, dichiara di non aver mai visto nessun video della danza in Mercoledì, diventata virale, perché non trascorre tempo sui social, specialmente TikTok: “Non credo sia un posto sano su cui stare”.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le scene più iconiche di "Mercoledì" la serie Netflix di Tim Burton che ha portato al successo Jenna Ortega, c'è quella in cui l'attrice balla durante la festa della scuola, e nonostante il momento sia diventato virale, la giovanissima ex star della Disney, ha rivelato di aver avuto dei dubbi sulla riuscita della performance, dicendosi incredula per il riscontro avuto dal pubblico che ha riprodotto il balletto ovunque.

Jenna Ortega intervistata ai Golden Globe

Il ruolo di Mercoledì Addams, nella serie a lei dedicata, è stato senza dubbio importante per Jenna Ortega che ha così raggiunto un pubblico decisamente più ampio rispetto a quello conquistato dal 2016 al 2018, quando ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in una serie Disney Channel, sebbene avesse già preso parte a progetti noti, come CSI:NY, o ancora qualche titolo Netflix. Intervistata da Etonline durante la cerimonia dei Golden Globe, l'attrice commenta il suo essere diventata un ‘fenomeno' dopo il suo ultimo ruolo: "Non mi definisco tale, ma sicuramente sento che c'è stato un cambiamento nella mia vita e sento che è sicuramente un nuovo periodo della mia vita. Mi sono dovuta adattare".

Jenna Ortega parla della danza in Mercoledì

Non poteva mancare, poi, una domanda relativa alla danza in cui si diletta Mercoledì durante il ballo della scuola, una scena diventata virale, che è stata ripresa su qualsiasi social. A questo proposito Jenna Ortega si dice stupita rivelando che, invece, lei stessa aveva dei dubbi sul fatto che potesse davvero funzionare, sebbene ci avesse riflettuto per giorni:

Anche a questa cosa non riesco ancora a crederci, perché alcune mosse le avevo pianificate, altre erano improvvisate. È stata una delle scene per cui sono rimasta sveglia a pensare, ero convinta che avrei potuto e dovuto fare molto di più. Quindi il fatto che qualcuno mostri apprezzamento e abbia provato a rifarlo da solo, per me è impensabile.

Ortega, poi, ammette di non visto nessuno dei balletti riprodotti dai fan della serie, perché dichiara di non trascorrere tempo sui social: "No, non posso essere su TikTok. Non posso fare nessuna di queste cose. Penso che bene o male non sia un posto sano in cui stare".