Come è nato il ballo di Mercoledì, Jenna Ortega: “L’ho pensato da sola due giorni prima della scena” Come è nato l’iconico ballo di Mercoledì, diventato un vero e proprio trend da imitare? A spiegarlo ci ha pensato Jenna Ortega, interprete del personaggio: “Ho coreografato la scena da sola, ma due giorni prima delle riprese non avevo ancora fatto nulla”.

A cura di Elisabetta Murina

É quasi impossibile, nelle ultime settimane, non aver visto l'iconica scena di ballo di Mercoledì Addams. Le mosse di Jenna Ortega, la protagonista dell'omonima serie Mercoledì, sono diventate un vero e proprio trend da imitare su TikTok e sul resto dei social. Ma come è nata la breve coreografia? A spiegarlo è stata la stessa attrice, ospite dell'ultima puntata del Jimmy Fallon Show.

Come è nata la "Wednesday Dance"

La scena di Mercoledì è diventata iconica: è il momento del ballo alla Nevermore High, Mercoledì si presenta con il suo accompagnatore e conquista il centro della pista. Poche mosse con il sottofondo di Goo Goo Muck dei The Cramps hanno fatto subito breccia nel cuore dei fan. Jenna Ortega ha spiegato di aver pensato ai passi da sola, senza l'aiuto di nessun coreografo, dopo che il regista Tim Burton le aveva dato carta bianca:

Due giorni prima delle riprese, Tim viene nel mio camerino e mi dice: ‘Hey Jenna, so che non hai voluto vedere nessun coreografo, e che vuoi coreografare la scena da sola. So che hai tutto sotto controllo, mi fido di te, sarà grandioso!’. Io gli ho detto: ‘Oh yeah, va tutto bene'. E invece non avevo ancora fatto nulla. Tra gli allenamenti di scherma e le lezioni di violoncello, non avevo avuto tempo. Mi sono sentita una scema. Volevo fare tutto da sola, ma io non ho nessuna esperienza in quel campo, non sono una ballerina!.

Il ballo inizialmente doveva essere una sorta di flash mob, che avrebbe coinvolto quindi anche altri personaggi, ma l'idea è stata subito scartata: "Secondo me non avrebbe funzionato, Mercoledì non è tipo da circondarsi di gente e incitarla. E poi Tim Burton ha deciso che avrebbe reso meglio come scena in solitaria".

Leggi anche Il ballo di Mercoledì Addams è diventato virale, anche Lady Gaga nella rete degli Addams

Il grande successo di Mercoledì su Netflix

Lo spin off Mercoledì, diretto da Tim Burton, si è classificato come il più visto su Netflix dal suo arrivo in piattaforma. La serie è arrivata a 269 milioni di ore di streaming, un risultato incredibile conquistato dal 5 all'11 dicembre, considerando che non si è concluso il periodo di analisi che il colosso applica sui suoi prodotti, che dura circa quattro settimane. Il personaggio interpretato da Jenna Ortega è diventato una vera e propria icona e non si esclude che possa esserci una seconda stagione.