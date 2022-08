Il principe Carlo “rattristato” all’idea che Harry pensi di averlo perso: “Ama i suoi figli” Meghan Markle ha dichiarato che Harry le avrebbe confidato di aver perso suo padre a causa del gossip. In queste ore, Mirror ha riportato la presunta reazione del principe Carlo.

A cura di Daniela Seclì

Sembra che le dichiarazioni che Meghan Markle ha rilasciato in un'intervista a The Cut, siano arrivate all'orecchio della famiglia reale. La moglie del Principe Harry ha raccontato come i tabloid abbiano rovinato la sua famiglia e quella di suo marito, scavando nella loro vita privata. In queste ore, il Mirror ha pubblicato le dichiarazioni di una fonte che avrebbe assistito alla reazione del Principe Carlo. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha dichiarato Meghan Markle sul rapporto tra Harry e Carlo

Meghan Markle, nell'intervista rilasciata a The Cut, è tornata con la mente a quando un tabloid pubblicò una sua lettera indirizzata al padre Thomas, nella quale lo implorava di smetterla di parlare con i reporter e i paparazzi. Le parole dell'uomo, infatti, venivano usate per dipingere Meghan come una donna "manipolatrice" e "calcolatrice". Markle ha spiegato che la pressione mediatica ha distrutto il rapporto con suo padre, ma anche quello di Harry con il principe Carlo: "Harry mi ha detto: ‘Ho perso mio padre proprio per questo'. Non doveva succedere per forza la stessa cosa a me, ma è stata una sua decisione".

Come avrebbe reagito il principe Carlo

Una fonte ha fatto sapere al Mirror quale sarebbe stata la reazione del principe Carlo, una volta apprese le dichiarazioni di Meghan Markle. Ecco quanto si legge circa la presunta reazione del padre di Harry:

Una fonte vicina a Carlo ha detto che il principe sarebbe rattristato all'idea che Harry possa pensare che la loro relazione sia ormai persa. Il Principe del Galles ama tutti e due i suoi figli.

Il Principe Harry risponderà alle indiscrezioni sul malumore di suo padre? Intanto, persone vicine a Meghan Markle si dicono convinte che la dichiarazione dell'ex attrice sia stata fraintesa e che lei si riferisse unicamente al suo rapporto con Thomas Markle.