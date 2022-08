Meghan Markle: “Harry ha perso il padre Carlo a causa del gossip” Meghan Markle, su The Cut, ha raccontato come i tabloid abbiano rovinato la sua famiglia e quella del principe Harry. Poi, ha dato un consiglio alle bambine che sognano di diventare una principessa come lei.

A cura di Daniela Seclì

Meghan Markle si è raccontata su The Cut. L'ex attrice e moglie del Principe Harry è tornata con la mente a come l'attenzione morbosa dei media e il vortice del gossip abbiano rovinato la sua vita. In particolare, si è soffermata su come si sia frantumato il suo rapporto con il padre Thomas e il consiglio che le ha dato Harry.

Il rapporto con il padre distrutto dopo il matrimonio con Harry

Come riporta The Cut, il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas è sempre stato tutto sommato buono. Il matrimonio con Harry si è rivelato determinante, nell'interruzione dei loro rapporti. Il Mail on Sunday riuscì ad appropriarsi di una lettera in cui Meghan implorava il padre di non parlare più ai paparazzi e ai giornalisti. Mentre i tabloid la dipingevano come una donna calcolatrice e in grado di manipolare chi ha accanto, Markle ha fatto causa al giornale per avere invaso la sua privacy e ha vinto. Interrogata su questo punto, Meghan ha fatto una riflessione su quanto possano essere tossici alcuni tabloid: "Harry mi ha detto: ‘Ho perso mio padre proprio per questo'. Non doveva succedere per forza la stessa cosa a me, ma è stata una sua decisione".

Perché non ha cresciuto i suoi figli in Gran Bretagna

Meghan Markle, poi, ha spiegato perché ha reputato impossibile crescere i suoi figli in Gran Bretagna. Reputa inaccettabile l'idea di imbattersi nei paparazzi ogni volta che accompagna i suoi bambini a scuola: "Scusatemi, ma per me è un problema. Non si tratta di essere ossessionati dalla propria privacy. Ciò fa di me un bravo genitore che protegge i suoi figli". Nonostante lei e Harry abbiano fatto un passo indietro rispetto alla famiglia reale, intende dare un messaggio prezioso a chi la vede ancora come una principessa:

