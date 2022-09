Il principe Carlo ha invitato Harry e Meghan a trascorrere l’estate insieme ma hanno rifiutato Harry e Meghan avrebbero rifiutato l’invito del principe Carlo a trascorrere con l’estate nella tenuta di Balmoral. I rapporti tra padre e figlio sono sempre più incrinati e i Sussex, intanto, si preparano alla loro apparizione pubblica nel Regno Unito dopo il Giubileo della regina.

A cura di Ilaria Costabile

I rapporti tra il principe Harry e la Royal Family non sono propriamente idilliaci e lo confermano anche le notizie che arrivano da alcuni insider vicini alla coppia e riportate dalla stampa inglese. Secondo il Mirror, infatti, questa estate la coppia avrebbe rifiutato l'invito del Principe Carlo a restare con loro durante l'estate nella tenuta di Balmoral, facendo cadere nel vuoto il tentativo di riavvicinarsi ai duchi di Sussex, ormai sempre più lontani dalla famiglia reale, sebbene nelle prossime settimane faranno la loro prima apparizione pubblica nel Regno Unito dopo il Giubileo della Regina.

Il rifiuto di Harry e Meghan

Secondo quanto dichiarato dalla fonte vicina alla coppia, per il Principe Carlo l'invito era sembrata "una buona opportunità per tutti per fare un bilancio e rilassarsi, ma l'invito è stato rifiutato", un segnale che coincide perfettamente con quanto dichiarato da Meghan Markle in un'intervista rilasciata alla rivista The Cut, dove l'attrice ha rivelato che suo marito non si sente più legato a suo padre dopo aver abbandonato i suoi doveri pubblici. Il rifiuto all'invito di Carlo, quindi, rappresenta una risposta coerente con quanto provato dal figlio che, a quanto pare, ritiene il suo rapporto con il padre difficile da recuperare.

La prima apparizione pubblica dei Sussex nel Regno Unito

Intanto la coppia si prepara alla sua prima apparizione pubblica nel Regno Unito dopo il Giubileo della Regina Elisabetta. Harry e Meghan sono infatti attesi a Manchester per il vertice One Young World, un evento che riunisce giovani leader di oltre 190 paesi. Dopo questo evento, poi, saranno diretti in Germania per presenziare martedì alla cerimonia degli Invictus Games One Year To Go, prima di tornare nel Regno Unito per i WellChild Awards, arrivando a Londra nella giornata di giovedì 8 settembre. A quanto trapela dalla stampa inglese i due alloggeranno al Frogmore Cottage, non distante dalla nuova abitazione del duca e della duchessa di Cambridge nella tenuta di Windsor, ma sembra non abbiano in programma di incontrare William, Kate e i loro figli. Nessun incontro previsto anche con la Regina che, intanto, si trova a Balmoral in attesa di incontrare il nuovo primo ministro.