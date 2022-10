Il padre di Belén Rodriguez ricoverato in ospedale, la moglie di Gustavo: “Rimettiti presto” Gustavo Rodriguez, padre di Belén, Cecilia e Jeremias, è stato ricoverato in ospedale. Lo ha annunciato la moglie Veronica Cozzani.

A cura di Daniela Seclì

La famiglia di Belén Rodriguez non riuscirà a godersi a pieno i festeggiamenti della notte di Halloween. La madre della showgirl argentina, Veronica Cozzani, ha fatto sapere che purtroppo il marito Gustavo Rodriguez è stato ricoverato in ospedale. Sul profilo Instagram della donna sono piovuti i commenti di vicinanza e gli auguri di una pronta guarigione.

Gustavo Rodriguez è stato ricoverato, l'augurio della moglie sui social

Veronica Cozzani ha pubblicato una foto che ritrae suo marito in un letto d'ospedale. L'uomo è stato ricoverato, ma la moglie per il momento ha preferito non diffondere i motivi che hanno reso necessario la richiesta di cure. Nello scatto diffuso su Instagram, la madre di Belén Rodriguez ha giocato con i filtri e ha reso mostruoso il viso del suo compagno, in linea con i prossimi festeggiamenti della notte di Halloween. L'immagine è stato accompagnato da una breve didascalia: "Halloween in ospedale! Que te mejores pronto Gus!" (Rimettiti presto Gus), la frase era accompagnata da un cuoricino.

Lo scorso giugno era stato ricoverato per un intervento al colon

Non sono mesi facili per Gustavo Rodriguez, che gli spettatori hanno imparato a conoscere anche grazie alla sua partecipazione all'Isola dei famosi, in compagnia del figlio Jeremias. Lo scorso giugno, si era reso necessario un ulteriore ricovero per l'uomo. Anche in quell'occasione, era stata la sua compagna a comunicare la vicenda ai numerosissimi follower del clan Rodriguez. In quel caso, Gustavo si era visto costretto a sottoporsi a un intervento al colon, ma la situazione era presto rientrata. Non è dato sapere se il ricovero avvenuto in queste ore, sia in qualche modo legato a questa precedente esperienza. Di certo, Rodriguez può contare sulla vicinanza della sua famiglia, dai figli Jeremias, Belén e Cecilia, alla moglie Veronica, fino ai nipotini.