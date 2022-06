Gustavo Rodriguez in ospedale, la moglie Veronica Cozzani: “Ha avuto un intervento al colon” Gustavo Rodriguez si è sottoposto ad un’operazione al colon: lo fa sapere la moglie, Veronica Cozzani. Il padre di Jeremias, Cecilia e Belen Rodriguez si trova in ospedale: “Guarisci presto” il messaggio dell’argentina.

A cura di Gaia Martino

Gustavo Rodriguez si trova in ospedale, ricoverato dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico. Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, dopo l'avventura all'Isola dei Famosi, reality a cui ha preso parte insieme al figlio, ha riscontrato un problema al colon, ha fatto sapere la moglie Veronica Cozzani con un post su Instagram. Poi è arrivato il messaggio social della figlia Cecilia: "Siete la mia forza".

Come sta Gustavo Rodriguez operato al colon

Su Instagram Veronica Cozzani ha aggiunto un post nel quale si è mostrata al fianco del marito, Gustavo Rodriguez dopo l'operazione. Lui le bacia la fronte e si trova in ospedale, ricoverato. La mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez ha fatto sapere ai fan che il marito si è sottoposto ad un intervento al colon che – stando a quanto raccontato dall'argentina – si sarebbe "perforato". Ora aspettano insieme la guarigione ma tutto sarebbe andato per il meglio. "Ora va meglio" ha continuato, tra i commenti, prima di ringraziare i fan per i messaggi di solidarietà per l'ex naufrago. "Guarisci presto" è la didascalia dello scatto pubblicato.

Il messaggio di Cecilia Rodriguez per il padre Gustavo

La famiglia argentina che vive in Italia già da tanti anni è molto unita e in queste ore la figlia di Gustavo Rodriguez influencer, modella ed ex concorrente del GF Vip Cecilia ha voluto dedicare al papà delle parole su Instagram. Con una story ha condiviso il selfie dei suoi genitori – uniti da un grande amore, come hanno dimostrato durante la videochiamata in diretta all'Isola – con la scritta: "Li amo con tutto il mio cuore, sono la mia forza".

Nessun commento pubblico per il momento per gli altri due figli dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Belen e Jeremias Rodriguez: entrambi hanno aggiunto un like al post condiviso dalla madre Veronica.