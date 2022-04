Gustavo Rodriguez in lacrime per la moglie Veronica Cozzani: “È il mio unico amore, la mia vita”

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2022 trasmessa giovedì 7 marzo, Gustavo Rodriguez ha ricevuto una bella sorpresa da parte della moglie Veronica Cozzani. Negli ultimi giorni, il naufrago aveva parlato spesso di lei e aveva ammesso di sentire la sua mancanza.

Gustavo Rodriguez, negli ultimi giorni, ha confidato tra le lacrime: "Pensavo a Veronica. Quando mi allontano all'inizio della giornata, vado a parlare con lei. L'ho conosciuta a lavoro. Nell'ultimo posto dove pensavo di conoscere la mia compagna. L'ho vista passare e mi sono perso". E ha continuato:

"Per me Veronica è la persona che dal giorno che mi ha conosciuto, si è fidata di me. Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso perché non abbiamo bisogno. Mi manca fare le piccole cose con lei. Cucinare, parlare, guardare la tv insieme. Mi manca tantissimo. È l'unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla".